『レプリカ 元妻の復讐』“すみれ”トリンドル玲奈、“桔平”木村了のクズすぎる要求にマジギレ「ついに」「本音出てる」
トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第7話が18日に放送され、すみれ（トリンドル）が思わず桔平（木村了）に怒る姿が描かれると、ネット上には「ついに普通に怒っちゃった」「腹立ちすぎて本音出てる」といった声が集まった。
【写真】すみれ（トリンドル玲奈）は脅迫状の犯人の目星をつける
すみれに脅迫状を送っていたのが、桔平の同僚・芝田（山崎紘菜）だと判明。実は彼女は桔平に思いを寄せていて、彼を守ろうとして脅迫状を送っていたのだ。すみれは芝田に対し、復讐の目的を打ち明ける。そしてすみれは芝田を連れて桔平の赴任先へ向かう。
仕事を終えた桔平が帰宅すると、家の前にはすみれの姿が。家に入るとすみれは、桔平と花梨（宮本茉由）がよりを戻している事実を指摘。桔平が気まずそうな表情で言い逃れすると、すみれは涙をこぼしながら「最後にこうして会えたから、もう十分です」とつぶやき、その場を後にしようとする。
すると桔平は「待って！」と声をあげてすみれの手を掴むと、そのまま背中から彼女を抱きしめる。そして桔平はすみれを押し倒し「もう待てない！」と強引に身体の関係を迫る。すっかり興奮した彼の姿を、玄関先から芝田が見つめていたのだった…。
驚く桔平に、柴田は軽蔑の眼差しを向けながら「最低です！」と言い放ち、玄関から走り去る。すみれが「私が追いかけます」と外に出ると、桔平はすがるような目をしながら「いま見たこと、誰にも言わないように、柴田さんを説得してもらえないかな？」と訴える。この要求にすみれは思わず呆れた様子で「いま心配するのそこなんですか!?」と怒りをあらわにする。
桔平の情けない要求に、ネット上には「口止めまで…クズすぎる」「絶妙にめっちゃキショイ」「サイテー」などの反響が寄せられる一方、すみれの怒りにも「ついに普通に怒っちゃった」「腹立ちすぎて本音出てるやん」「心の声がもれて怒ってる」といった投稿が相次いでいた。
【写真】すみれ（トリンドル玲奈）は脅迫状の犯人の目星をつける
すみれに脅迫状を送っていたのが、桔平の同僚・芝田（山崎紘菜）だと判明。実は彼女は桔平に思いを寄せていて、彼を守ろうとして脅迫状を送っていたのだ。すみれは芝田に対し、復讐の目的を打ち明ける。そしてすみれは芝田を連れて桔平の赴任先へ向かう。
すると桔平は「待って！」と声をあげてすみれの手を掴むと、そのまま背中から彼女を抱きしめる。そして桔平はすみれを押し倒し「もう待てない！」と強引に身体の関係を迫る。すっかり興奮した彼の姿を、玄関先から芝田が見つめていたのだった…。
驚く桔平に、柴田は軽蔑の眼差しを向けながら「最低です！」と言い放ち、玄関から走り去る。すみれが「私が追いかけます」と外に出ると、桔平はすがるような目をしながら「いま見たこと、誰にも言わないように、柴田さんを説得してもらえないかな？」と訴える。この要求にすみれは思わず呆れた様子で「いま心配するのそこなんですか!?」と怒りをあらわにする。
桔平の情けない要求に、ネット上には「口止めまで…クズすぎる」「絶妙にめっちゃキショイ」「サイテー」などの反響が寄せられる一方、すみれの怒りにも「ついに普通に怒っちゃった」「腹立ちすぎて本音出てるやん」「心の声がもれて怒ってる」といった投稿が相次いでいた。