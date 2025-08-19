とにかく「お腹が痩せたい」方におすすめ。１日15回【ウエスト−５cmをめざす】簡単習慣
とにかく「お腹が痩せたい」と感じている方は少なくないはず。そこでウエスト−５cmをめざすべく習慣に採り入れたいのが、動きと呼吸を連動させて行うピラティスの簡単エクササイズ【サイドレッグアップ】です。お腹や脇腹の引き締めはもちろん、体幹の強化も叶うので、理想的な“痩せやすい体”に近づけます。
サイドレッグアップ
（１）床に横向きに寝て両ひざを軽く曲げ、手をつきながら上半身を持ち上げる
▲ひじが肩の真下にくるように手を床につけます
（２）上側の手を耳の後ろに置いて息を吸ってお腹を薄くして、お腹を薄くしたまま息を吐きながら上側の脚をかかとで蹴りあげるようなイメージで真上に上げていく
（３）脚が上がりきったら息を吸い、息を吐きながら元の位置へ下ろしていく
▲常にお腹は薄くしたままをキープします
（２）、（３）を15回繰り返し、その後反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹に力を入れたまま、脚を上げる際はお尻からかかとまでのラインをまっすぐにキープすること」がポイントです。また、実践中は脚の動きよりも「脇腹を縮めること」に意識を向けてくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
