◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日、ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル、稍重）＝ＪＲＡ海外馬券発売対象レース

ＪＲＡ海外馬券発売対象で、１７日に行われた第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル）は、アイルランドのディエゴヴェラスケスが勝利。３度目の海外遠征となったアスコリピチェーノは、最後の伸びを欠き６着に終わった。

好スタートを切ると序盤は好位でためを利かせてリズムよく運んだ。その後は徐々に馬群が凝縮。下がってきた馬の影響も受けてしまい、スペースができてからも差を詰めることはできなかった。ルメールは「残念ながらペースが遅かったこともあり、残り４００メートルあたりでもなかなかギアアップすることができませんでした。もう少し速いペースだったら、もっと良い結果になっていたと思います」と悔しがった。

強敵が回避したこともあり１番人気に支持されたが、結果を出せず海外Ｇ１初制覇はお預けとなった。黒岩調教師は「なかなか自分の競馬がさせてもらえなかったです。また、展開とは別の部分で、馬自身の反応の物足りなさもあり、課題は感じられました」と振り返った。

次走は未定だが、サンデーサラブレッドクラブのホームページによると、馬体に異常はなく２３日にフランスを出発し、帰国する予定。