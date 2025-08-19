膝を見せてくる猫ちゃんがかわいすぎる　飼い主も大興奮

猫が思いがけない仕草を見せてくれると、つい笑ってしまうことってありますよね。Xに投稿された1枚の写真が「これはかわいすぎる」と注目を集めています。

そこに写っていたのは、「これが膝ですけど？」と言わんばかりに、自慢のお膝を堂々と見せつけてくる猫ちゃん。その愛らしい姿に、多くの人の心が射抜かれてしまいました。

今回、話題になったのはXユーザー・ちぼさん宅の愛猫「こも」ちゃん。白い毛並みに、額の黒模様がチャームポイントの男の子です。

写真には、ベッドの上でちょこんと座り込み、きゅっと折り曲げた後ろ足を「これが膝だよ」とアピールするように見せつけるこもちゃんの姿が。飼い主さんによると、この膝見せはなんと毎日のように見せてくれるポーズなのだとか。

では、どんな時に見られるのでしょうか。飼い主さんに聞くと、「起床時です。起きようか寝ようか、ぼーっとしてるところです！」とのこと。眠気と目覚めのはざまでまどろむ様子が、日々の「お膝公開」につながっているようです。

つまり、飼い主さんにとっては日常的に見慣れている光景……のはずですが、目にした瞬間「膝！」と、大興奮。何度見てもそのかわいらしさに悶絶してしまうほど、お気に入りのポーズであるようです。

投稿には3万件を超えるいいねと共に、多くの「かわいい！」の声が寄せられ、こもちゃんのお膝ポーズはますます注目を浴びています。毎日見られるちぼさんが、ちょっぴりうらやましくなってしまいますね。

＜記事化協力＞

ちぼさん（@KomoChibo）

（山口弘剛）

記事元URL https://otakuma.net/archives/2025081901.html