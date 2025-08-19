何層にも重ねた色彩でどこにもない都市の夜景を描く　山崎雅未　生まれ育った宝塚で初の個展

都市の夜景をテーマにした絵画で注目を集める画家・山崎雅未（やまさき・まみ）の、代表作や最新作約100点の作品を集めた特別展が、宝塚市立文化芸術センターで開かれている。2025年9月15日（月・祝）まで。

『Generative』2024年 キャンパスにアクリル 個人蔵

目に飛び込んでくるのは、光が舞っているような都市の夜景だ。山崎雅未は、アクリル絵具を何層にも塗り重ね、それをスキージ（版画などでインクを版の上に均一に伸ばすための道具。「窓の結露を取る道具のようなもの」と同センターの山口由香学芸員）で伸ばしたり擦りとったりして描き出す。作品に近づいて見ると、絵具の層・質感がよくわかる抽象画に、離れて見ると都市の姿が浮かび上がる具象画になる。

『Million dollar』2024年 キャンバスにアクリル 株式会社メルコグループ蔵

『Generative』2025年 キャンパスにアクリル 個人蔵

宝塚市立文化芸術センターが建つ場所には、かつて宝塚ファミリーランド（遊園地）があった。大阪府高槻市で生まれ宝塚市で育ったという山崎は、ファミリーランドを訪れる機会もあったという。



観覧車やジェットコースターが見える『Generative』（4面で構成・☆図1）は、もともと中央部分の2面だけだったが、人工知能（生成AI）が創り出したイメージを基に、両端2枚を今展のために展開・制作した。山崎の幼少期の記憶に、宝塚にはない高層ビル群も描き加えられており、「どこでもないどこか。今展のタイトルのAnywhereです」と山口学芸員は話す。照明にもこだわり、「夜景」を際立たせている。

『Generative』2025年 キャンパスにアクリル 個人蔵（☆図1）

会場には都市の夜景を描いた代表作のほか、山崎が日課のように描いている大量のドローイングが展示され、都市の夜景を描いた絵画とは異なる魅力を放つ。山崎の「豊かなバリエーション」を感じることができる。

『Drawing』2023-2025年 紙に水彩 / 紙にアクリル 個人蔵

この他約10 メートルの鉄板に描かれた『Park』や、「会場で、展示しているまさにこの場所で描いた」という『Anywhere of Takarazuka』は、(宝塚と関わりが深い）すみれやダリアの花や電車から見える風景を思わせる。

『Park』2024年 鉄板にアクリル 個人蔵

『Anywhere of Takarazuka』2025年 紙に水彩 個人蔵

山崎は「都市の夜景や風景をモチーフに、都市に宿る静けさとエネルギーを描いています。目の前の風景が、誰かにとって心のどこかと重なるものであれば、これほどうれしいことはありません。これらの風景は、どこかであって、どこでもないのです」とコメントを寄せている。