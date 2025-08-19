Ä«¥É¥éŽ¢¤¢¤ó¤Ñ¤óŽ£¤ÇÃÌ»Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ä¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬°ä¤·¤¿Ž¢»æ¤ËÉÁ¤¯¤À¤±¤¬Ì¡²è¤¸¤ã¤Ê¤¤Ž£¤Î¿¼¤¤°ÕÌ£
¢£»Õ¾¢ÃÌ»Ö¤ÎÌò¤ÇÄ«¥É¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤³¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¤¿¤À¤¤¤ÞÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®ÀâÂè112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤È¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¿¤Î¿´¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¡ª¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤óÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¡£¼ç±é¤Ïº£ÅÄÈþºù¡ÊÄ«ÅÄ¤Î¤ÖÌò¡Ë¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¤òËÌÂ¼¾¢³¤¡ÊÌø°æ¿óÌò¡Ë¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤Î¹âÃÎ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀïÁè¤ä¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÃÂÀ¸¤Ë»ê¤ëÉ×ÉØ¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
º£²ó»ä¤¬½Ð±é¤Î¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È»Õ¾¢ÃÌ»Ö¤¬¤«¤Ä¤ÆNHK¤Ç¡Ö¤Þ¤ó¤¬³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤ÎÃæ±à¤µ¤ó¤È¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó01¡×¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ±à¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò»ò¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¢£¿·»²¼Ô¤Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×»£±Æ¸½¾ì
Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ»ä¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê½Ð±é¤Ï¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¸ëÈ×»Â¤ê¡Ù¡ÊÁðù¬¹ä¼ç±é¡Ë°ÊÍè¡£°ÊÁ°¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö¸¡»¡¿³ºº²ñ¡×¡Ê¹âÅçÎé»Ò¼ç±é¡Ë¤Û¤«²¿ËÜ¤«Ì±Êü¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢NHK¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢»Õ¾¢ÃÌ»Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ìò¤ò¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌµÏÀº£¸å¤ÎÍî¸ì²È¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯ÄºÂ×¤·¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¡¢ËüÆñ¤òÇÓ¤·¤Æ¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¢¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎNHKÄ«¥É¥é¸½¾ì¤Ç¤¹¡£Ã´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼»á¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô³Æ°Ì¤Ø¤Î°§»¢¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤«¤é¸«³Ø¤¬¤Æ¤é¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆÉ¤ß¡×¤È¤¤¤¦³§¤µ¤óÉáÃÊÃå¤Î¤Þ¤ÞÂæËÜ¤òÊÒ¼ê¤Ë´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤Û¤Ü¤Û¤ÜÉô³°¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê»ä¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ðÌò¡×¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤È¡¢¡Ö¤ª½é¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ç¤¹¡×¤È¸þ¤³¤¦¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶²½Ì¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²¿Ç¯¤«Á°¤Ë°ìÅÙÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë¡Ö¿ÅÅ´»ÒÌò¡×¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤·¤ÆÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¶õµ¤´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¤ß¤Ê¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¾ð¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¿óÌò¡×¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡¢¡Ö¤Î¤ÖÌò¡×¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢¡ÖÍö»Ò¡×Ìò¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡¢¡Ö·òÂÀÏºÌò¡×¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¤é¼ã¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ±éµ»¤Ë½¸Ãæ½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿®Íê´Ø·¸¡×¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ³Æ°Ì¤È´é¹ç¤ï¤»¤È°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»öÁ°¤Ë°§»¢¤òºÑ¤Þ¤¹¤À¤±¤Ç¤â°Â¿´´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¤ÎËÜÈÖÅöÆü¤â³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥«¥ß¤µ¤óÁê¼ê¤ËÉ´²ó°Ê¾åÎý½¬
¾ì½ê¤ÏNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼105¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
²È²°¤ä»¨µï¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ÎÂçÆ»¶ñ¤ò´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤½¤³¤ËÀß¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬Å·²¼¤ÎNHK¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ëÃæ¡¢Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¡ý¡ýÌò¤ÎÎ©ÀîÃÌ·Ä¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤ÎÀ¼¤¬È¯¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢±é½ÐÉô¡¢À©ºîÉô¡¢»£±ÆÉô¡¢Ï¿²»Éô¤Ê¤É¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤«¤éÆ±»þ¤Ë°ìÀÆ¤ËÇï¼ê¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¤È°ìÂÎ´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¤Ü¤¯¤é¤ÎÃç´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦´¿·Þ¤È´¿ÂÔ¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÍî¸ì¤äºî²È¤Î»Å»ö¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢×ò¹û¤È¤µ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ï´°Á´¤ËÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Á¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡£
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂæËÜ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½¥«¥ß¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤ËÉ´²ó°Ê¾å¤Ï·Î¸Å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íî¸ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤Á¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀµÄ¾¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤ò¤«¤±¤ÐºÑ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Ç¤È¤Á¤ì¤Ð³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ï·ë¹½¤¤Ä¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤à¤·¤í¤Û¤É¤è¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤æ¤¯¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤Þ¤ó¤¬¤ÎÀèÀ¸¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï¼ã´³¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó»ä¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È»Õ¾¢ÃÌ»Ö¤¬¤«¤Ä¤ÆNHK¤Ç¡Ö¤Þ¤ó¤¬³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ó¤¬³Ø¹»¡×¤Ï1964Ç¯4·î6Æü¤«¤é1967Ç¯3·î27Æü¤Þ¤Ç3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£ÃÌ»Ö¤¬»Ê²ñ¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌ¡²è¤Î»ØÆ³¤ä¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¡¢Ëè½µ¡¢Åö»þÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¡¢ÇÏ¾ì¤Î¤Ü¤ë¤µ¤ó¡¢ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¿å¿¹°¡ÅÚ¤µ¤ó¤é¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂåÉ½ºî¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Á°¡£1962Ç¯¤Ë43ºÐ¤Ç¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Êºî¶Ê¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¡Ë¤¬NHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤Éºî»ì²È¤ä¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÁ´¹ñÅª¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤ó¤¬¤ÎÀèÀ¸Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¶¦±é¤¹¤ë»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡¢Î©ÀîÃÌ»Ö¡£Åö»þ¤Ï¿¿ÂÇ¤Á¾º¿ÊÆóÇ¯ÌÜ¤Î28ºÐ¡¢¤Þ¤µ¤ËÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£17ºÐ¤âÇ¯²¼¤ÎÀ¸°Õµ¤À¹¤ê¤ÎÍî¸ì²È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÏÃÌ»Ö¤ò¡ÖÀ¸°Õµ¤¤¬·Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¾¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö»æ¤ËÉÁ¤¯¤Î¤À¤±¤¬Ì¡²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤µ¤È¤Ï¡Ö»Å»ö¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÌ»Ö¤ÏÀ¸Á°¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¤´Ä¹ÃË¤Î¾¾²¬¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ØÀÎ¤Ï¡¢Ì¡²è¤Ï»æ¡ÊËÜ¤ä»¨»ï¡Ë¤ËÉÁ¤¯¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤Î»®¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È¤«¡¢¥³¥Ã¥×¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÃíÊ¸¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥·¥ê¤À¤Ã¤¿¡×
ÌøÀ¥Çî°ìÃø¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÈÆüËÜ¿Í¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥éÁ´¹ñ¤Ç200¤âºî¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤«¤â¡Ö¤³¤ì¤¬Á´Éô¤¿¤À¡¢¤¢¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡×¤È¾Ð¤¦¤¯¤é¤¤Â¿¤¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Û¤Ü¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÌ»Ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·
¤³¤³¤«¤éÁÛÁü¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÌ¡²èÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íê¤Þ¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â°ú¤¼õ¤±¤ÆÌ¡²è¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÍî¸ì¶¨²ñ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢´óÀÊ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¼º¤¦ÃÌ»Ö¤Ë¡Ö´óÀÊ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÍî¸ì¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¤½¤Î¸å¤ÎÎ©ÀîÎ®ÁÏÀß¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÃÌ»Ö¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿»Ê²ñ¼Ô¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÌ»Ö¤Ï¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤ÏÆó¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤È¼êÄÍ¼£Ãî¤À¤±¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ë¸å¤Ë¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤Ë¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÌ»Ö¤ÏÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ÎÅ·²¼¤Î¼êÄÍÀèÀ¸¤¬»ØÌ¾¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡£
¢£¡Ö²¿½½Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÌ´¤òÄü¤á¤ë¤Ê¡×
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÉã¿Æ¡¦À¶Ìò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¿½½Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤º¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤Ö¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤í¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à»ä¤ò»Ï¤á¡¢Á´»ëÄ°¼Ô¤Ë³Î¼Â¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥Ñ¤ä¥¿¥¤¥Ñ¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÎáÏÂ¤Î¤³¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¿ÍÁ´°÷¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±é½Ð¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï¡ÖÃÌ»Ö»Õ¾¢¤Ë»÷¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¾µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾®¼êÀè¤Î¥¦¥±¤Ê¤Éµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤¢¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤¼¤Ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ç¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î©Àî ÃÌ·Ä¡Ê¤¿¤Æ¤«¤ï¡¦¤À¤ó¤±¤¤¡Ë
Î©ÀîÎ®¿¿ÂÇ¡¦Íî¸ì²È
1965年、長野県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。ワコール勤務を経て、91年立川談志に入門。2000年二つ目昇進。05年真打昇進。
¡ÊÎ©ÀîÎ®¿¿ÂÇ¡¦Íî¸ì²È Î©Àî ÃÌ·Ä¡Ë