人類最古の文明の一つであり、三千年もの長きに渡って繁栄をとげた古代エジプト。近年、重要な考古学的発見が相次ぎ、巨大博物館のオープンが年内に予定されていることもあって、熱い注目を集めている。8月19日と20日、2夜連続72分の拡大版で放送されるNHKスペシャル「エジプト悠久の王国」は、番組ナビゲーターに堺雅人さんを迎え、古代エジプトに残された大いなる謎の解明に挑む。（文・番組ディレクター 八木下雄介、全2回の1回目／後編に続く）

まずは「ギザの三大ピラミッド」へ

羽田空港から、中東のドーハを経由して、空路エジプトへ。堺雅人さんとわたしたちNHKの撮影スタッフは、20時間の長旅の末に、カイロ国際空港に降り立った。そこからさらに車を走らせ、幹線道路を1時間ほど行くと、ビルの間から、あの巨大遺跡が姿をあらわした。「ギザの三大ピラミッド」だ。今から4500年前、古代エジプトを支配したファラオ・クフ王と、その息子カフラー王、孫のメンカウラー王が、親子三代にわたって建造した。



街中から見えるギザの三大ピラミッド ©NHK

「うわー！ 見えてきた！」

車窓から見える景色に、思わず一同が歓声をあげた。近年再開発が進み、新たなビルが建ち並ぶギザの街の中でも、ピラミッドの巨大さは群を抜いている。クフ王の大ピラミッドは高さ147メートル。「なんでこんなに高いんだろう？」。これまで何度も撮影で訪ねてきたが、いつ来てもそう思ってしまう。

道を行くエジプトの人々は実にパワフルだ。けたたましくクラクションを鳴らしたり、日本人が珍しいのか、こちらに手を振ってきたり。堺さんは車窓の景色に目をこらしながら、次々と質問を投げかけてきた。ピラミッドのこと、建造したファラオたちのこと、その後の歴史のこと。目の前を走るラクダを乗せたトラックは、どこから来て、どこへ行くのか。エジプトのけん騒に、長旅の疲れも吹き飛んだようだった。

堺さんは、歴史をこよなく愛する人だ。旅のさなかには、中学生の頃から愛読しているという司馬遼太郎の話で大いに盛り上がった。大河ドラマ「真田丸」を始め、NHKの時代劇に数多く出演されてきたが、ドラマスタッフによると、撮影時には驚くほど関連書籍を読み込み、役作りを行うそうだ。主演した映画「武士の家計簿」の原作者である歴史学者の磯田道史さんとは、その後も親交を続けているという。

今回、古代エジプト三千年の歴史を再発見する大型シリーズ番組を制作するにあたり、私たちは世界史にも関心が深い堺さんに出演をお願いした。その情熱が、きっと視聴者を引き付ける力になると思ったのだ。大人気ドラマ続編の撮影を間近に控えていたが、エジプト現地ロケのために1週間スケジュールを空けてくれた。とはいえ、ピラミッドだけでなく、「王家の谷」がある中部ルクソール、さらにスーダンとの国境に近いアスワンまで、ナイル川を1000キロ近くも南下していく計画のため、かなり目まぐるしい旅になる。堺さんとの弾丸ロケは、こうして幕を開けたのだった。

「エジプトのラクダは、モンゴルと比べて少し小さいね」

翌朝、ピラミッドでの撮影が始まった。せっかく堺さんがエジプトに来てくれたのだ。ディレクターとしては、その特別感をしっかり表現したい。考えたのは、三大ピラミッドをバックに背負った番組冒頭シーン。ラクダに乗って堺さんに登場してもらうことにしたのだ。台本には、こう書いた。

「みなさん、私がいまどこにいるかわかりますか？ エジプトです！」

かなりベタな演出だが、くだんのドラマも脳裏に浮かび、砂漠といったらラクダに乗るしかない、と思ったわけだ。堺さんは私たちが用意したラクダを見ると、「エジプトのラクダは、モンゴルと比べて少し小さいね」と教えてくれた。慣れた様子でまたがり、ピラミッドを見つめるその姿は、実に様になっていた。

その後はピラミッドを外側から撮影したり、中に入って探索したり、ロケは1日がかりとなった。太陽がジリジリと照りつけ、水分補給が欠かせない。堺さんが撮影中、こんなことを言った。

「エジプトに来ると、古代の人々が太陽を神様として信仰したのが、実感として分かりますね。天に太陽があって、乾いた土地に照り付けて、永遠に同じ運動をし続けている。太陽になりたいと願ったクフ王の気持ちが、分かる気がします」

古代エジプトでは、太陽は神と崇められていた。クフ王の大ピラミッドは、太陽信仰と密接に関係しているのだ。堺さんが言うとおり、ピラミッドとセットで太陽を見ると、ふだん日本で見るときとは違う、厳かな気持ちになる。4500年前、人々は天高く登る太陽に近づこうと、ピラミッド建造に挑んだ。そのために巨大な石を運ぶ交通網を築き、建築技術を高度に進化させ、民の力を結集するべく国家制度を整えた。ピラミッドは、文明の発展の原点にあるのだ。

番組は、クフ王と、すぐ隣にほぼ同じ大きさのピラミッドを作った息子のカフラー王に迫る。日本の科学者たちが行っている、ピラミッド内部の隠された空間を探す「ピラミッド透視」の調査結果も、世界に先駆けてお伝えする。

堺さんはミイラにそっと手を合わせると…

翌日から、ツタンカーメンのロケが始まった。エジプト三千年の歴史を辿る今回の番組は、初期のピラミッド、中期のツタンカーメン、そして後期の黒人王・ブラックファラオと、大きく3つのパートで構成される。早朝カイロに戻り、ツタンカーメンパートを担当する青木亮ディレクターの撮影クルーと合流。エジプト考古学博物館で、黄金のマスクをはじめとするツタンカーメンの秘宝の数々を撮影した。そこから空路、「王家の谷」があるエジプト中部のルクソールへ。王家の谷はクフ王の時代からおよそ千年後のファラオたちが、巨大な岩山を天然のピラミッドに見立て、地下を掘って築いた巨大な墓群だ。ツタンカーメン王墓も、その中にある。

今から約100年前、ほぼ未盗掘の状態で発見されたツタンカーメン王墓。そこにあった膨大な数の秘宝は博物館に収蔵されているが、ツタンカーメンのミイラは今も王墓の中に安置され、一般公開されている。堺さんはミイラにそっと手を合わせると、棺があった玄室の探索に向かった。

「ここは静かな中にも、にぎやかさを感じますね。“生きている”と“死んでいる”が同じくらいに釣り合っている感じがします」

堺さんがそう感じたのは、ギザのピラミッドとは違い、玄室に鮮やかな壁画があるからだ。三千年前にツタンカーメンを埋葬した人々の様子が実に生き生きと描かれていて、王の復活を願う彼らの声が今にも聞こえてきそうだ。実はいま、若くしてこの世を去ったツタンカーメンと、その家族を巡る「新たな謎」が浮かび上がっていて、エジプト考古学の大きなトピックとなっている。その謎は王墓の壁画と関係があり、いま様々な科学調査が行われている。

朝7時から撮影を始めたが、いつの間にか時間が過ぎ去り、大勢の観光客たちが王墓に入ってきた。何の撮影なの？ と声をかけられ、話をしてみると、中国やスペイン、チリなど、実に様々な国から来ているようだ。若い日本人グループの姿もあった。彼らの邪魔にならないよう、そろそろ引き上げねばならない。

「知れば知るほど、謎めいてくる」

王墓でのロケのさなか、堺さんがふと、こんな言葉を発した。

「謎がどんどん膨らむ。知れば知るほど、謎めいてくる」

まさにこれが、世界中の人々が古代エジプトに魅了される最大の理由だろう。次々と新発見があり、謎が解き明かされるのだが、それによってまた新たな謎が生まれ、再び私たちを謎解きへと駆り立てるのだ。いつか、すべての謎が解き明かされる日が来るのだろうか。

