〈「堺さんはミイラにそっと手を合わせると…」堺雅人が“本気のエジプトロケ”1週間、ギザの3大ピラミッド→ナイル川1000キロを行く“弾丸旅”の一部始終〉から続く

人類最古の文明の一つであり、三千年もの長きに渡って繁栄をとげた古代エジプト。近年、重要な考古学的発見が相次ぎ、巨大博物館のオープンが年内に予定されていることもあって、熱い注目を集めている。8月19日と20日、2夜連続72分の拡大版で放送されるNHKスペシャル「エジプト悠久の王国」は、番組ナビゲーターに堺雅人さんを迎え、古代エジプトに残された大いなる謎の解明に挑む。（文・番組ディレクター 八木下雄介、全2回の2回目／前編から続く）

【写真】この記事の写真を見る（15枚）

◆ ◆ ◆

ブラックファラオの真実に迫る

王墓をあとにすると、ルクソールで撮影を続ける青木亮ディレクターたちと別れ、陸路、南へと向かった。目的地はスーダンとの国境すぐ近く、アスワン近郊。そこには、ヌビア人と呼ばれる黒人の少数民族が暮らしている。名前の由来は、古代エジプト語で「黄金」を意味する「ヌブ」。かつてこの地には、大量の黄金を産出したヌビア人たちの国があったのだ。ツタンカーメンの黄金の秘宝の数々は、ヌビア人がもたらした金で作られたという。後に彼らの王は、分裂状態にあった古代エジプト王国を平定し、ブラックファラオと呼ばれた。番組は、堺さんとともにヌビア人の末裔を訪ね、近年重要な発見が相次ぐブラックファラオの真実に迫っていく。



ブラックファラオの像 ©NHK

笑顔で手を振る日本人の姿が…

砂漠地帯を貫く長い道路を、ひたすら走る。見渡す限り、乾燥した大地が広がる。日が沈みかけた頃に、車はようやくアスワンに入った。そこからさらに未舗装の道を行き、ナイル川のほとりへと進んでいく。周囲に人影はなく、民家がまばらに建っているだけ。この辺りはスマホの電波が入らず、地図アプリも使えない。少し不安になってきた。もしかしたら、道に迷ったのではないか。こんな所に堺さんを連れてきて、大丈夫なのか……。その時、こちらに笑顔で手を振る日本人の姿が目に飛び込んできた。ブラックファラオパートを担当する、森田健司ディレクターだ。ほっと一安心。普段から慣れ親しんだ同僚だが、遠い異国の地で妙に頼もしく感じた。

森田ディレクターの案内で訪ねたのは、ブラックファラオを生んだヌビア人の末裔であり、祖先の文化を伝承しながら代々この地で暮らすオサーマさん一家のお宅だ。堺さんとオサーマさんたちとの交流を描く、重要なシーンの撮影が始まった。

玄関をくぐると、鮮やかな青色が目に飛び込んできた。壁一面が、「ヌビアンブルー」と呼ばれる青で塗られていたのだ。ヌビア人たちは、ナイル川の恵みを表すこの色をこよなく愛しているという。さらに驚いたことに、寝室など一部を除いて、家には屋根がない。ほとんど雨が降らないからだそうだ。

「歴史は、私たちの血に流れています。ナイル川の水に流れています」

オサーマさんたちは、この地の郷土料理でもてなしてくれた。ナスとオクラの煮込み、チキンと羊のグリル、モロヘイヤのスープ、油で炒めたご飯……。異国情緒あふれる香りが、食欲をそそる。堺さんは、納豆のように粘り気のある濃厚なモロヘイヤを特に気に入ったようだ。私たちもお相伴にあずかったが、意外と味はあっさりしていて、どれも実においしい。そのおかげもあって、堺さんとオサーマさんたちとの会話は大いに盛り上がった。古代エジプト文明の発展に大きな役割を果たしながらも、長らく歴史の表舞台には出てこなかった少数民族・ヌビア人。オサーマさんの妻・モナさんの言葉が、強く心に響いた。

「私たちの歴史が忘れられることはありません。なぜなら歴史は、私たちの血に流れています。ナイル川の水に流れています」

その後、ご近所の人たちが集まり、この地の伝統の音楽を演奏してくれた。ばく大な黄金を産出した故郷をしのぶ歌だ。太鼓のリズムに乗って、大人も子どもも、皆がダンスを踊り出す。堺さんも、オサーマさんと肩を組んで輪に加わった。早朝から王家の谷で撮影を行い、そのまま300キロ近く移動してきたのだ。さぞかし疲れているだろうが、それを感じさせることなく、ステップを踏み続ける。長く激しい音楽とダンスは、夜が更けるまで続いた。

ロケ最終日に訪れたのは「フィラエ神殿」

そして、ロケ最終日。堺さんと私たちは、ナイル川の波止場から船に乗り込んだ。ここまで来ると、観光客の姿もまばらだ。陽光輝く水面の先に、アスワン・ダムが見える。向かうのは、“ナイルの真珠”とたたえられる、美しいフィラエ神殿。今回の旅の終着地だ。

「これは、すごい……」

神殿に足を踏み入れると、堺さんは息をのんだ。現れたのは、巨大な門。その壁面には、躍動する古代エジプトの神々の姿があった。八百万の神々がいる日本と同様、多神教だった古代エジプトの宗教文化を、鮮やかに伝えていた。

だが同時に、フィラエ神殿は文明の終焉を伝える遺跡でもあった。最後の女王クレオパトラが亡くなり、エジプトがローマ帝国の一部となると、キリスト教の教会として使われるようになったのだ。異教の神々の顔は削られ、代わりに十字架が刻まれた。堺さんは旅の最後に、古代エジプト文明の落日を目撃したのだ。

「エジプトは、大きな『劇場』なんです」

短くも、濃厚な旅だった。ナイル川の向こうに、太陽が沈んでいく。堺さんは、その光景を見ながら、古代エジプトへの思いを語ってくれた。

「文明は生き物なんだと感じました。人と同じように、生まれて、大きくなって、そして死んでいく。でも、それは決して悲しいことではない。なぜなら、生きた跡が残るから。今の僕たちが、それを見ることができるから。僕はむしろ、前向きな希望のメッセージとして受け止めました。エジプトは、大きな『劇場』なんです。ナイル川の東から太陽が昇り、西に沈んでいく。毎日、死と再生が繰り返される。まるで大きなドラマを見ているようです」

◆

NHKスペシャル「エジプト悠久の王国」の放送は、総合テレビで8月19日・20日、夜7時30分から。堺さんと一緒に、三千年の歴史の旅をお楽しみ下さい。

（八木下 雄介）