À¾¡ÁÅìÆüËÜ¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÈÍë±«¤ËÃí°Õ¡¡²Æì¤ÏÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ËÌÆüËÜ¤â·ã¤·¤¤±«
¤¤ç¤¦¤âÀ²¤ì¤ë½ê¤Ç¤ÏÌÔ½ë¤ÈÍë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¤ÎÆî¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤â·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£²Æì¤ä±âÈþ¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤«¤é±«±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìËÌÆîÉô¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤ç¤¦¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç35¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°¶¶¤ä·§Ã«¤Ç38¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç37¡î¡¢Âçºå¤Ç36¡î¡¢Åìµþ¤â35¡î¤ÈÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢¶å½£¤Ê¤É¤â¾ø¤·½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ë¤¤»þ´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤äµÙ·Æ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ë¸á¸å¤Ï¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤ËµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã¤¤ç¤¦19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ä
¡¡»¥ËÚ¡§30¡î¡¡¶üÏ©¡§25¡î
¡¡ÀÄ¿¹¡§31¡î¡¡À¹²¬¡§31¡î
¡¡ÀçÂæ¡§35¡î¡¡¿·³ã¡§33¡î
¡¡Ä¹Ìî¡§34¡î¡¡¶âÂô¡§34¡î
Ì¾¸Å²°¡§37¡î¡¡Åìµþ¡§35¡î
¡¡Âçºå¡§36¡î¡¡²¬»³¡§36¡î
¡¡¹Åç¡§33¡î¡¡¾¾¹¾¡§34¡î
¡¡¹âÃÎ¡§34¡î¡¡Ê¡²¬¡§34¡î
¼¯»ùÅç¡§33¡î¡¡ÆáÇÆ¡§30¡î
¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤â¡¢À²¤ì¤ë´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï35¡îÁ°¸å¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÍë±«¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤ÈÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌÆüËÜ¤Ï±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£