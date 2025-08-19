アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が18日、ホワイトハウスで会談しました。先日の米露首脳会談を受け、停戦に向けた道筋が見いだせるかが注目されます。中継です。

3年半にわたる紛争の行方を左右するトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談は、落ち着いた雰囲気で始まりました。

トランプ大統領「きょうの会談で全てがうまくいけば（プーチン氏を含む）3者会談を開催し、そこで戦闘を終結させる可能性が十分あるだろう」

ゼレンスキー大統領「我々は3者会談の準備ができている。トランプ氏が述べたように、この会談は3者会談に向けた良いきっかけだ」

会談冒頭、トランプ大統領はウクライナが求める安全の保証について、ヨーロッパとともにアメリカも関与する考えを示しました。

また、ウクライナにアメリカ軍を派遣する可能性について記者から問われ、明確に否定しませんでした。

そして、ウクライナやヨーロッパが求める停戦については、和平合意に向け「必要ないと思う」との考えを改めて示しました。

その後、日本時間の19日午前4時頃からヨーロッパ各国の首脳が加わり、会談が始まりました。

会談の冒頭で、ゼレンスキー大統領はトランプ氏との会談について、「これまでで最もいい協議だった」と述べました。

一方、トランプ氏はウクライナに対し、欧米各国が安全の保証を提供することについて、プーチン大統領が受け入れたと明らかにしました。

そして、この会談で安全の保証に加え、領土の交換についても議論すると述べました。

また、ロイター通信は先ほど、トランプ大統領が会談を中断してプーチン大統領に電話をかけたと報じています。

ヨーロッパ各国の首脳らとの会談は再開されるとも伝えています。