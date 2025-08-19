文春砲で就任がお預けに…金融庁の「本命」新長官を待ち受ける「地銀の経営悪化」「不正の横行」という地雷の数々

「清濁併せ呑むタイプ」

今夏、発足から四半世紀を迎えた金融庁。7月にはここ数年、毎年のようにトップ昇格が取り沙汰されてきた伊藤豊氏（1989年旧大蔵省、前監督局長）が満を持して長官に就いた。庁内はさぞ沸き立っているかと思いきや、立て続けに起きる金融不祥事の後始末や、産業として金融を育てる「金融育成庁」路線の行き詰まりなど数々の問題を抱え、華々しい船出とは言い難いのが実情だ。

伊藤氏は財務省中枢のエリートコースとされる官房秘書課長を4年務め、2019年に本人の希望で金融庁審議官に転身。この際、財務省と金融庁の間で「将来、必ず長官にするとの密約が交わされた」（霞が関筋）とされる。だが、伊藤氏は2022年に事実上ナンバー2の監督局長に就いたものの3年間もそのポジションに留め置かれた。昨夏の人事では金融行政の非主流とされる「制度屋」で下馬評にも上がっていなかった「別のイトウ」こと井藤英樹氏（1988年同）が長官に就き、金融界で驚きの声が広がった。

「本命候補」の伊藤氏が長官ポストまであと一歩のところでお預けを食ってきた背景として、過去の接待スキャンダル疑惑の影響が指摘される。「週刊文春」が2022年11月に報じた怪しげな人物からの供応接待の一件だ。

記事によると、伊藤氏は金融庁審議官だった2020年7月、「令和の政商」と呼ばれる大樹総研グループ総帥の矢島義也氏と会食。その際、後に新型コロナウイルス治療薬開発を発表した医療ベンチャーをめぐるインサイダー取引事件で、東京地裁から有罪判決を受けた人物と同席したとされる。

この人物が同事件の公判で「食事代約10万円を私が払い、1本5万円くらいする（カリフォルニア産）高級ワイン、オーパスワンを2本買って伊藤氏に渡した」と「爆弾証言」したから、庁内は一時、ハチの巣をつついたような大騒ぎになった。

事実なら、利害関係者から供応接待を受けることを禁じた国家公務員倫理規定に抵触する恐れがあったからだ。

矢島氏が、会食自体を認めつつ「支払いは自分が行い、伊藤氏からも代金をもらった」などと説明し、インサイダー事件を起こした人物による供応を否定。伊藤氏や金融庁も無視を決め込んだことから、騒ぎは次第に収まった。しかし伊藤氏は金融界で「オーパス伊藤」とのありがたくないあだ名を頂戴し、庁内では一時「これで長官の目もなくなった」との憶測も飛び交った。

事の真偽はともかく、長官に就けるには「ほとぼりを冷ます」必要があったのか。伊藤氏は監督局長を異例の3年間も務める臥薪嘗胆を強いられた。2浪して東大に入り、留年もしている伊藤氏は他の官僚より歳を食っている。局長としての役職定年（60歳）の延長を重ねながら、ようやく念願のポストにたどり着いた格好だ。

「東大野球部で主将・キャッチャーを務めたスポーツマンらしく、誠実で爽やか。かつ、大物官僚としての豪放磊落さも兼ね備えている」。財務省時代、伊藤氏を部下として使った経験のある次官OBは行政官としての実力を高く評価する、一方で「清濁併せ呑むタイプで、霞が関を徘徊する政商らに利用されかねない危うさも感じていた」と振り返る。

実際、行政手腕は折り紙付きだ。監督局長時代の3年間も腐る様子は微塵もなく、2023年には、旧ビッグモーターによる保険金不正請求事件や、企業向け保険のカルテル問題など不祥事を連発した損害保険大手4社に対して行政処分を出し、企業改革を厳しく迫る保険業法改正を実現するなど、剛腕ぶりをアピールした。

ただし、長官として表舞台に立つことで、マスコミで供応疑惑が改めて蒸し返される恐れもある。恒例の大手メディアとのインタビューが就任から1ヵ月以上も後にずれ込んだのもそんな警戒心ゆえか。実力長官にとって、自らに降りかかったままの疑惑の火の粉をどう払拭するかも隠れた課題と言えるだろう。

バリバリの地銀再編論者

伊藤長官の目下の最大の関心事は、石破茂政権の看板政策である「地方創生」に呼応して検討を進める政策パッケージ「地域金融力強化プラン」の策定だ。大手紙とのインタビューでも「地域金融機関は地方経済の活性化に非常に大きな役割を担っている。金融機関や利用者に分かりやすく説明できる（政策）パッケージを作りたい」と意気込みを示した。柱は、2026年3月に申請期限が切れる地域金融機関への公的資金による資本注入制度の大幅延長と、経営統合にかかる費用の一部を補助する資金交付制度の拡充である。

伊藤氏は、かねて人口減少の加速で地域金融機関が生き残れなくなる「立ち枯れ」リスクを危惧してきたこともあり「バリバリの地銀再編論者」（業界筋）とされる。

実際、監督局長時代には、自ら主導して経営の持続可能性が懸念される地銀各行トップを呼び出し、地域の人口動態や預金・取引先企業の動向などを指標データとして掲げて、持続可能な経営プランを厳しく問い質してきた。この「頭取ヒアリング」と題された試みの狙いは、他行との経営統合の決断を迫るプレッシャーに他ならなかった。

金融庁が再編を慫慂するための重要なツールとなるのが、地域金融力の強化を名目にした公的資金注入制度の大幅延長と、経営統合補助金である。

公的資金を使った資本増強は、各行に積極的な活用を促すため、経営責任の明確化など厳しいハードルを設けず、注入条件を事実上緩和したい意向だ。公的資金で自己資本を充実させることで、経営体力の弱い第二地銀などに不良債権処理を徹底させ、地銀有力行への「嫁入り支度」（監督局筋）を整えさせる思惑がある。また補助金は、経営統合の大きなハードルとされるシステム統合費用などを肩代わりし、再編の受け皿となる有力地銀の負担軽減を図るものだ。

来年の通常国会で金融機能強化法改正を実現する方針だ。伊藤長官がこの二つのツールを自由自在に使い、金融庁にとって「バブル経済崩壊後の最後の宿題」とされる地銀再編を進めることができれば、自らのレガシーづくりにもなるだろう。

地銀で相次ぐ「経営悪化」「不正行為」

ただし、そう簡単には問屋が卸さない事情もある。

公的資金注入行で不祥事が相次ぐ中、経営悪化や不正を見逃してきた当局に国民の不信の目が向けられているからだ。

公的資金を3度（計480億円）も受けた山形県のきらやか銀行を傘下に持つ「じもとホールディングス」は、不良債権処理コストがかさんで2024年3月期に巨額赤字に転落。国からの資本注入の見返りに発行した優先株の配当ができなくなり、一時、実質国有化される失態を演じた。2025年3月期に黒字転換し、国有化から脱却したものの、過去に注入された200億円の公的資金については、期限の2024年9月までの返済が困難となり、13年も先延ばしする事態に陥っている。

しかも、2023年9月にきらやか銀行に180億円の公的資金が注入した際には、金融庁がかつては行っていた検査部隊による資産査定を省き、銀行側の自己査定に基づく不良債権処理を鵜呑みにしていたことも明らかになっている。きらやか銀行は、地域の人口減少による取引先企業の業容悪化や甘い審査体制が以前から問題視されていたにもかかわらず、金融庁が十分な対応を怠ったため、公的資金を棄損させるリスクを高めたことになる。

さらに今年5月には、東日本大震災後の2012年に震災特例で175億円の公的資金が注入された、いわき信用組合（福島県）が20年以上にわたって迂回融資や無断借名融資など不正行為を行っていたことが発覚。金融庁は6月に慌てて立ち入り検査に入ったが後の祭り。いわき信組の深刻な経営問題を把握しないまま公的資金を注入したことに世論の批判が高まった。

不正発覚後には預金の流出も起きているといい、自力再建が図れるかは予断を許さない。外部の弁護士らによる第三者委員会の調査でも不正の全容が解明し切れなかった筋悪の案件だけに、今後、不正融資の処理コストが膨らむことが予想されている。金融界では、2004年に導入された金融機能強化法に基づき注入された公的資金が初めて棄損する恐れも取り沙汰されており、そうなれば、伊藤金融庁の再編推進の目論見も一気に崩れかねない。

「ゾンビ銀行」の退場が筋だが……

地銀や信組などに対する経営監視がこれほど甘くなった一因としては、3年間長官を務め「歴代最強トップ」とうたわれた森信親氏（1980年旧大蔵省）による検査局廃止の弊害が指摘される。

大胆な組織改革に踏み切った背景には、バブル経済崩壊後の平成金融危機時代に厳しい検査で不良債権処理を金融機関に迫り、行政処分を連発したことで「金融処分庁」と揶揄されてきたことへの忸怩たる思いがあったという。検査局廃止で「脱処分庁」をアピールする思惑があったようだが、きらやか銀行や、いわき信組のケースを見れば、裏目に出たと言わざるを得ない。

局廃止後も検査部隊そのものは残されたが、機能が総合政策局と監督局に分割された結果、両局間の意向がすれ違う場面も見られた。検査官のモチベーションも下がり、金融機関の経営モニタリング能力が知らず知らずのうちに低下した面は否めない。

世論の批判を受けて、伊藤金融庁は今回、監督局長の下に金融機関の検査の責任者となる総括審議官を置き、監督局長が検査状況を一括管理する「監督・検査の一体化」を打ち出した。体制強化をアピールし、公的資金注入制度の活用に国民の理解を得たい考えだが、モニタリング機能の立て直しにどこまでつながるかは不透明だ。

金融庁のルーツは、財政と金融の分離（財・金分離）で1998年に誕生した旧金融監督庁に遡る。旧大蔵省銀行局の幹部が監督対象の金融機関側から「ノーパンしゃぶしゃぶ」での接待を受けるなどスキャンダルの影響もあったが、旧大蔵省の猛烈な抵抗を押して財・金分離が行われた背景には、旧大蔵省銀行局による監督・検査の一体運営の弊害を正す目的があった。「銀行は一行たりとも潰さない」という護送船団行政に固執した旧大蔵省銀行局の監督部門が検査部門の機能を歪めたことが、不良債権処理の先送りにつながり、問題を深刻化させたとの認識に立った政治判断だった。

そんな経緯を踏まえれば、今回の伊藤金融庁の監督・検査一体化は先祖返りにようにも映る。実際、公的資金を注入された金融機関について、監督局が国民負担を生じさせることを恐れ、厳格な検査を躊躇したり、追加の資本注入で延命を図ったりする可能性も否定し切れない。

金融機関の経営規律を保ちつつ地域金融力を本当に強化したいなら、収益力やガバナンス力が乏しいゾンビ銀行の退場を促すのが筋だろう。そのためには本来、検査局を復活し、監督局との健全な緊張関係の下で最善の対応策を練るのが良策だが、かつて大長官が決めた方針を覆せないのは、霞が関官庁の性なのだろうか。

国民の「金融不信」が強まる中で

金融庁がポスト不良債権時代の新たなレーゾンデートルとして追求してきた「金融育成庁」路線も足元で揺らいでいる。

産業育成を目指したフィンテック分野では、暗号資産（仮想通貨）が不正アクセスを受ける被害が後を絶たず、インターネット証券ではサイバー犯罪集団による証券口座乗っ取りが横行している。これに対して、金融庁や業界は有効な再発防止策を打ち出せていないのが実情だ。とりわけ証券口座乗っ取りについては個人投資家の間に不安が広がっており、金融庁が推進する「資産運用立国」の施策に冷や水を浴びせかねない状況となっている。

このほか、メガバンク最大手、三菱UFJ銀行では元行員が長年にわたり、貸金庫から顧客資産を窃取した事件が発覚。証券最大手の野村証券でも、元社員が顧客の女性に睡眠作用のある薬物を飲ませた上、現金を奪って住宅に火をつけた強盗殺人未遂と放火の罪で起訴された。いずれも信用を旨とする金融の世界で「信じられない凶悪犯罪」（アナリスト）で、国民の不信は強まるばかりだ。

金融庁の最大のマンデートは、個人や企業が安心安全におカネを預けたり、投資したり、借りられたりする環境を担保することだ。ある金融庁のOBは「組織の権限拡大に心を奪われ、『育成庁』とか『資産運用立国』とか手を広げ過ぎた結果、肝心の金融システム安定化の取り組みがおろそかになっているのではないか」と懸念する。

伊藤金融庁はそんな先輩の苦言をどう聞いているのだろうか。

