夏休みだからできる体験は子どもの成長を促す一方で、長期の休み期間は、自宅でも外出中でも“子どもだけになる時間”が増える傾向にある。

子どもの思いがけない事故や事件を防ぐために最も大切なことは、子ども自身の「とっさの判断力」――

こう話すのは、子ども向けに「自分の身を守る方法」を網羅的に紹介した児童書『いのちをまもる図鑑』（ダイヤモンド社）の著者・滝乃みわこ氏だ。

子どもの判断力を育てる過程に、大人の言動はどのように影響するのか。滝乃氏にインタビューを行った。聞き手は、『おうち性教育はじめます』シリーズの著者で、2025年3月にシリーズ三作目にして初めての児童書『おうちせいきょういくはじめます』（KADOKAWA）を刊行した、フクチマミ氏。

児童書の著者である2人の話から見えてきた、今の時代に必要な教育とは。（取材・文＝瀬戸珠恵）

自分が傷つかないことも、他人を傷つけないことも大事

滝乃みわこ（以下、滝乃）：『いのちをまもる図鑑』を執筆中、性犯罪の危険を子どもにどう伝えればいいのか、ものすごく悩んだんです。そのとき、大きなヒントをいただいたのが、フクチさんの著書『おうち性教育はじめます』シリーズでした。それまでは子どもたちが被害者にならないようにするためには…と考えていたのですが、将来的に加害者にもならないような社会に、というところまで考えが及んだんです。

フクチマミ（以下、フクチ）：『いのちをまもる図鑑』の「思いこみで性犯罪をしないために」のページは、大人こそ知識をアップデートされるなと思いながら読みました。「突然“壁ドン”される」とか、「同意もなくチューされる」とかも、コンテンツなら楽しめるのかもしれないけど、実際に自分がされたらと想像すると、確かにまず恐怖感におそわれるかも。

滝乃：作品の登場人物とは違って、現実の人間は、恥ずかしいことやイヤなことをされたら、傷つきますよね。本書の中では「同意のない性行為は犯罪」とはっきり書いて「人がイヤがることはしちゃダメだよ」「イヤなことはイヤと言っていいんだよ」と伝えたいと思ったんです。

誰も教えてくれなかった知識を、本でアップデートする

フクチ：いろんな性表現のコンテンツがあっていいと思うのですが、「性教育を知ってから、“同意”のない性表現がある作品が楽しめなくなった」という、大人からの感想もいただくんです。一部の異常な人たちのことではなく、社会の問題として考えると、子どもへの声かけも変わっていくのかも。

滝乃：ここ数年で、組織内の性加害が明るみになるニュースが増えましたよね。氷山の一角かもしれませんが、それまで社会がなんとなく黙認していたものがアップデートされてきた気がします。

フクチ：性についても、ネットについても、そもそも“いのちをまもる”方法についても、教育として学べる機会がほとんどなかった私たち親世代は、子どもにどう危険を伝えたらいいか悩むことも多いと思う。そういうとき、『いのちをまもる図鑑』のような書籍はきっと助けになると思います。

滝乃：そうですね。実際「子どもに何をどう教えればいいのかわからない」という理由で本書を買って、親子で読んでくれている方も多くて「親子で夢中で読みました」といった感想をいただいています。

※本稿は、『いのちをまもる図鑑』（ダイヤモンド社）についての書き下ろし対談記事です。