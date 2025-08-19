「感じのいい人になれるか」は、毎日のメールで決まる。「相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

依頼を断るとき、気をつけたいのが“言い方”。ぶっきらぼうに聞こえると、相手との関係にひびが入ってしまうことも。感じのいい人は、上品でやわらかい表現を選びながら、誠意をもって断りの気持ちを伝えています。今回は、そんなときに使える一言をご紹介します。

-----------------------

・せっかくのご依頼ですが、お受けすることができません。

→仕事が立て込んでいてどうしても受けられないときなど。

・不本意ながら、諸般の事情によりご協力ができなくなりました。

→「不本意ながら」とは、「当方としても本意ではないのですが」「やむなく」という意味。

・お引き受けしたいのはやまやまですが、時期的に難しいと考えております。

→「〜したいのはやまやま」は、「〜したい気持ちは大いにあるのだができない」というときにつかいます。

・残念ながら、ご期待に添えない結果となりました。

→不採用が決まったときによくつかわれるフレーズ。

・この条件では、お引き受けいたしかねます。

・原価高騰の折、これ以上のお値引きはいたしかねます。

・ご要望にお応えすることは、非常に困難な状況です。

・今回は見送らせていただくことになりました。

→「見送る」は、当面中止して次の機会を待つという意味合いでつかわれます。次の機会があるかどうかは不確かです。

・せっかくご相談いただきましたのにお力になれず、たいへん申し訳ありません。

→援助を求められた場合など。「お役に立てず」も同じ意味。

・誠に勝手ではございますが、事情ご賢察のうえご容赦いただけましたら幸いです。

-----------------------

※本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。