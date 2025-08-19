【株式投資】ハリウッドが「リメイク地獄」に陥る一方、ここにきて「日本」が新コンテンツで台頭していた…！

リメイクばかりの北米映画

2025年の夏、映画ビジネスの地図は静かに塗り替わりつつあります。北米では「見覚えのあるタイトル」がスクリーンを埋め、2024年の全米年間興収トップ15に“完全オリジナル”は1本も入りませんでした。唯一、既存映画に依拠しないのはブロードウェイ・ミュージカル発の『ウィキッド』のみという象徴的な結果です。ランキング上位を占めたのは『インサイド・ヘッド2』『デッドプール＆ウルヴァリン』『ミニオンズ／怪盗グルー4』『デューン／砂の惑星 PART2』『ライオン・キング : ムファサ』など、既存IPの続編・前日譚・再演ばかりでした。

一方、日本では新作アニメが猛烈な推進力を見せます。『鬼滅の刃』の最新作は公開10日で興収129億円に達し、国内の「コンテンツ新陳代謝」が依然として健在であることを印象づけました。ここで重要なのは数字だけではありません。漫画原作からアニメ化、映画化、配信、海外ライセンス、そしてグッズ・ライブ・ゲームへと広がる “多軸展開” が、一本のヒットを産業全体の成長へと接続していることです。

ではなぜハリウッドは「ヒット作の焼き直し」から抜け出せず、日本発の新コンテンツは勢いを増すのか。文化的背景とビジネス・アーキテクチャの両面から、いま起きている変化の意味を掘り下げます。

1．焼き直しに頼るハリウッド― “安全運転” の制度化

ハリウッドの大作主義は今に始まった現象ではありませんが、2024年の北米市場は特に明瞭でした。トップ15を埋めたのは、過去の成功体験をもう一度換金する続編・リブート・スピンオフ群です。『ウィキッド』は既存映画の続編ではないとはいえ、もともとミュージカルの巨大ブランドです。この構図は、配信時代に強まった「確率の高い銘柄」への資本集中と無関係ではありません。

さらに、スタジオ統合・再編の進行は、投資意思決定をより “財務的に” します。2025年8月に完了したスカイダンスとパラマウントの合併は、スケール拡大と資本効率の最適化を目指す動きの最新例です。投資家に対する説明責任が強まるほど、ヒット確率の読めない全くの新作より「ブランドの続き」に票が集まりやすくなります。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの事業再編も、同じ力学の延長線上にあります。

その一方で、観客側の気分には微妙な変化が芽生えています。Tubiが2024年に実施した調査では、ミレニアル世代とZ世代の74％が「オリジナル作品を優先する」と回答しました。ノスタルジーは相変わらず強力ですが、「新しい物語」への渇望も同時に存在しています。供給側の “安全運転”が続くほど、このミスマッチは拡大していくかもしれません。

2．“年間300本” が動く日本アニメ

日本のアニメ産業は、いまや量産体制と多様性の両立が進んでいます。2021年時点でテレビアニメの制作本数は310本規模に達し、長期で見ると「年間約300本」というペースが一つの目安になってきました。制作会社の裾野が広がり、各社が得意ジャンルや技術で差別化しながら、マンガ原作の「タネ」を次々にアニメ化していく生態系が機能しています。

マクロの市場データを見ると、2023年のアニメ関連市場は3.3兆円と過去最高を更新し、そのうち海外売上が51.5％と国内を上回りました。つまり、日本アニメは国内のファン・ベースを固めつつ、海外でより大きな面積を獲得しているのです。

配信プラットフォーム側の需要も、構造的な追い風です。Netflixは会員の半数以上がアニメを視聴すると公表し、2025年上半期だけでアニメは44億時間以上視聴されたと報告されています。米国のストリーミングサービスを提供するCrunchyrollは有料会員が1,500万人を突破し、世界規模でアニメ受容が “地殻変動” を起こしていることが分かります。

3．ビジネスモデルの差が創造性を左右する可能性に注目

日本のアニメや漫画原作の映像化は「製作委員会方式」が一般的です。複数の企業が出資し、リスクとリターンを分散するこの枠組みは、単発の大失敗を避けつつ、企画の “打席数” を増やすのに向いています。出資者の顔ぶれは出版社、テレビ局、広告会社、玩具メーカー、配信事業者など多岐にわたり、作品のライフタイムで多面的な回収経路を設計しやすい特徴があります。政府側も「委員会方式に限らない資金調達の多様化」を課題として掲げ、仕組み自体をアップデートしようという議論が進んでいます。

対照的にハリウッドは、巨大スタジオのバランスシートで巨額の制作費を一括で抱え込み、損益のボラティリティを抑えるために「当たる確率の高い続編」へ資金を寄せる傾向が強まります。スタジオ統合・指標重視・配信の収益化圧力が重なれば、“新しい賭け” はどうしても後回しになりがちです。2025年8月のディズニー決算でも、ストリーミング事業の黒字転換・通期の増益見通しといった経営KPIが注目を集めましたが、裏を返せば編成はより収益予測の立つIPに寄りやすくなります。

もっとも、どの国もそれぞれにメリット・デメリットがあるため、今後どのように創造性を確保していくのかが問われることになるでしょう。

4．ノスタルジーと新規性のバランス―観客は“既知×未知”を求めている

「懐かしさ」は強い力を持ち続けます。実際、ハリウッドの続編戦略は、ブランド認知とファン・コミュニティを即座に動員できる合理的な選択です。ただし、データを見ると、若い観客は明らかに “新味” にも飢えています。前述した、Tubi調査の「Z世代とミレニアルの74％がオリジナル志向」という結果はその一端です。面白いのは、同じ層が同時に“質の高いノスタルジー” を求めている点で、既視感と驚きの最適配合が鍵になっていることです。

日本のアニメは、この “既知×未知” の配合が巧みなのです。長期連載の世界観に新作エピソードで実験的なテーマや演出を差し込み、映画版やスピンオフで表現の振れ幅を大きく取る。これは『鬼滅』に限らず、『スラムダンク』の劇場版のように、懐かしさを踏み台にして新しい映画体験を提示するアプローチが、国内外で支持を得ています。アニメはジャンルの可塑性が高く、同じIPでも「日曜朝の家族向け」と「深夜の青年向け」で全く違う味付けができる柔軟性が強みです。

5．投資先を考える場合：チェックリストと注目銘柄の読み方

以下は投資助言ではありませんが、コンテンツ関連企業を評価する際の視点を整理します。大切なのは「パイプラインの質」と「収益源の多様化」、そして「クロスメディアの実装力」です。

チェックリスト（要点）

・パイプラインの新規IP比率：中長期で“新しい柱”が育つ設計か。

・クロスメディア展開力：映画・配信・音楽・ゲーム・ライブ・テーマパークまで連鎖できるか。

・地域拡張性：北米・欧州・アジアの同時展開の難易度と規制リスク。

・収益源の多様化：配信権、商品化、イベント、音楽、ゲーム等の組み合わせ。

・バリュエーションの妥当性：期待成長と投下資本効率（ROIC）との釣り合い。

注目銘柄

東映アニメーション（4816）

2025年3月期は売上高1,008億円・営業利益324億円と過去最高を更新。『ワンピース』『ドラゴンボール』『プリキュア』『スラムダンク』など大型IPの国内外ライセンスが牽引しました。足元の26年3月期ガイダンスは“反動減”で減収減益見通しですが、四半期では依然高水準の収益性を確保。テーマパークやグローバル配信との連動も加速しています。中期の注目点は、既存大IPと並行して次の新規柱をどう育てるか。制作キャパの拡充、プロデュース人材の増強、海外との共同開発など、運営力がリターンの差になります。

ソニーグループ（6758）

アニメ×音楽×ゲームの垂直連携が独自の武器です。ソニー傘下のAniplexとCrunchyrollの組み合わせは、製作・配信・イベント・音楽の循環をつくり、世界のファン・エコノミーを取り込む動線を太くしています。Crunchyrollの有料会員は1,500万人超。ゲーム（PlayStation）や音楽（ソニーミュージック）への波及も視野に、IP育成の “母屋” として長期の地力が期待できます。留意点は、グローバルでの規制対応や大作ゲーム投資の回収カーブ。とはいえ、収益柱が複数ある分、ポートフォリオの防御力は高いと言えます。

Netflix（NFLX）

“視聴総量” という観点で、アニメはNetflixの成長エンジンになっています。同社は会員の半数がアニメを視聴すると明言し、2025年上半期のアニメ視聴は44億時間超。一方で、視聴上位の多くがライセンス作品で、「どこまで自社製作の価値に変換できるか」が経営的な問いです。独占タイトルの厚み、製作委員会に代わるリスクマネーの設計、ローカル制作拠点の活用が勝ち筋になります。

ウォルト・ディズニー（DIS）

2025年Q3決算でストリーミング部門が黒字化し、通期でストリーミング事業の営業利益は約13億ドル見通しと報じられました。パーク&エクスペリエンス部門は引き続き強く、テーマパーク×配信×シネマの全方位で収益化ルートを多様化しています。課題は映画ラインアップの新鮮度。『モアナ2』『インサイド・ヘッド2』の成功は確かでも、リメイク/続編依存が長期のブランド・エクイティに与える影響は無視できません。オリジナル開発のパイプライン再活性化と、ファミリー以外の層への当て方が評価ポイントです。

バンダイナムコHD（7832）

ガンダム等の玩具・ゲーム・アニメをまたぐIPユニバース運用は国内随一。23-25年はエンタメユニットの利益体質が改善し、ライブイベントやメタバース的なファン参加企画も試行が続きます。強い国内基盤に加え、アジア・欧米でのリアルイベント展開が上振れ要因。逆に、玩具・アミューズメントの景気感応度やヒット偏重のリスクは織り込んでおきたいところです。

周辺トレンド：IPの体験化（テーマパーク／ライブ）

サウジのギガ・プロジェクト「Qiddiya (キディヤ)」では世界初のドラゴンボール・テーマパークが建設中で、アニメIPの“場づくり”は次の収益柱として注目されます。こうしたリアル体験への拡張は、スクリーン外でのLTV最大化に直結します。

6．おわりに 「新しい物語」が資本を呼び込む時代へ

2024年の北米トップ15から “完全オリジナル” が消えたことは、様々な示唆に富みます。しかし、それは「もう新作は望めない」という諦観ではありません。むしろ、その反動として観客の側で新規性への需要が再燃していることを示すサインでもあるでしょう。若い観客の嗜好データ、配信プラットフォーム上のアニメ視聴の伸び、そして日本発の新作アニメが見せる初速。ばらばらの点は一つの線に結び付いています。

ここで鍵を握るのは、打席数をどう確保するかです。日本の製作委員会方式は、合議制の弱点も抱えながら、結果として “量の担保” を実現し、“質の抽出” を可能にしました。ハリウッドも、再編後の巨大資本を生かしつつ、ミドルバジェットのオリジナル企画に再びリスクを取るシステムを整えられるかが問われます。ディズニーのDTC黒字化やパラマウントの新体制は、財務的な「地ならし」が進んだ今こそ、コンテンツの冒険に踏み出せるはずだという意味でも重要です。

投資家にとっての実務はシンプルです。

（1）新規IP比率を定量で確認する（開発ラインナップ／アサイン人員／決算説明会の発言）。

（2）クロスメディアの装置が機能しているかを検証する（配信・商品化・イベント・テーマパークの回遊）。

（3）海外展開の戦略と規制・為替のリスクガードを点検する。

（4）ROIC(営業利益÷投下資本)と減損の履歴を追い、IP投資の回収設計が持続的かを見る。

東映アニメーションのように足腰の強いIP群で収益基盤を固めつつ、新作の芽を絶やさない企業。ソニーのように音楽・ゲーム・配信を束ね、IPの価値を多面で引き出せる企業。Netflixのように視聴総量をテコに製作投資の“打席数”を増やし、ヒットの確率を上げる企業。ディズニーのようにリアル体験からデジタルまで、顧客接点を縦横に編み直せる企業。

いずれも「物語を資産にする力」を備えています。違いは、その資産をどれだけ新しい物語に振り向けられるか、という一点に収れんするのではないでしょうか。

最後に、冒頭の話をもう一度。『鬼滅の刃』の疾走は、単なる一作品の成功ではありません。メディア横断の設計、資本の回し方、人材の流動、そして何より「物語の熱量」をどう守り、増幅するか、これが日本発のコンテンツが世界でも成功している要因であり、ハリウッドの「焼き直し」は、逆説的に、次の黄金期の前兆かもしれません。

観客が“新しさ”を欲している今、資本と創造の回路をもう一度つなぎ直せるかどうか。2025年の夏は、その答えを準備する季節になっているかもしれません。

参考データ（本文で触れた主な出典）

・ 2024年の全米年間興収トップ15にオリジナル作品ゼロ（BIのまとめ、BoMのリスト）。Business InsiderBox Office Mojo

・日本アニメ制作本数の目安：21年にTVアニメ310本。TDB

・アニメ市場3.3兆円、海外51.5％（AJA）。screendaily.com経済産業省

・サウジ・Qiddiyaでドラゴンボール・テーマパーク建設。Reuters

※本稿は投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

ルイ・ヴィトン ジャパン元社長が「ルイ・ヴィトンは高すぎる」の声に思ったこと