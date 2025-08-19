「ほったらかし投資」の第一人者がリーマン・ショックで1000万円吹っ飛ばした直後に「やっていたこと」

カリスマ投資ブロガーの水瀬ケンイチ氏が25年の投資キャリアをまとめた著書『彼はそれを「賢者の投資術」と言った 水瀬ケンイチのインデックス投資２５年間の道のり全公開』（Gakken）が８月9日に発売された。水瀬氏は2024年に逝去した経済評論家・山崎元氏との共著『ほったらかし投資術』（2010年初版）で日本にインデックス投資のニュースタンダードをもたらしたが、彼自身もリーマンショックにアベノミクス、コロナショックにAI相場と山あり谷ありの投資人生を送ってきた。では、100年に一度の金融危機と言われたリーマン・ショックをどう乗り越えたのか？新刊より一部抜粋・編集してお届けしよう。

2006〜2007年ごろには、私のポートフォリオの損益は増減を繰り返しながらも、プラス10％〜20％あたりで順調に推移していた。タイミングのよい結婚によって余裕資金が増えたこともあり、毎月の給料から積み立て投資を行うことに加えて、夏と冬のボーナスを積極的にスポット投資に回していた時期でもある。

ポートフォリオの資産配分は、2002年には株式：債券＝5：5だった。その後、古典的名著にある「100マイナス年齢パーセントの株を持て」（リスク資産の割合＝100マイナス年齢（％）がよいとする考え方）という目安から学んだ知識と、ポートフォリオの期待リターン・リスクを計算できるツールによって、最大損失の目安が年マイナス30％程度に収まるという目算から、期待リターンを高めるため株式：債券＝7：3くらいになるまで株式インデックスを買い進めていた。値動きは多少大きくなったように感じたものの、計算と想定の範囲内に収まるものであった。インデックス投資が軌道に乗ってきたかのように見えた時期だった。

リーマン・ショックの直撃

しかし、2008年に事態は一変する。「リーマン・ショック」である。

リーマン・ショックとは、2008年9月に米国の投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破たんしたことをきっかけに発生した世界的な金融危機のことだ。原因の一つは、低所得者向け住宅ローン（サブプライムローン）の大量破たんで、これに関連した金融商品が世界中に広がっていたため、金融市場が混乱したこと。各国の銀行が巨額の損失を抱え、信用収縮が発生し、企業の資金調達が困難になったことで、経済が大きく停滞した。各国政府は大規模な金融緩和や景気対策を実施したが、失業率の上昇や株価暴落など経済への影響は長期にわたった。 リーマン・ショックの株価暴落は、私のポートフォリオを直撃した。プラス10％〜20％あたりで順調に推移していた私のポートフォリオの損益は、あっという間にマイナス50％近くまで暴落した。金額にして1000万円近くが軽く吹っ飛んだことになる。

当時、株価暴落に加えて、急激な円高（外貨安）に見舞われた。外国株式や外国債券といった外国資産は、価格はそのままでも円安（外貨高）になると円ベースの評価額は上がり、円高（外貨安）になると円ベースの評価額は下がる。外国資産にも分散投資をしていた私は、株安＆円高の「往復ビンタ」を食らったのだ。

コツコツ増やしてきた大金を一気に失ったときの、吐き気がするようななんともいえないいやな感覚はいまでも鮮明に覚えている。

暴落時の罵詈雑言と心の葛藤

それと同時に、ブログのコメント欄が荒れに荒れた。暴落をくらった投資家たちからの罵詈雑言が毎日のように書き込まれたのだ。さらに、ブログのPVが増えて多少メディアにも名前が出ていた私は、某巨大掲示板で、名指しで連日叩かれていた。

「お前のせいで大損した。謝罪しろ」

「〇ね、クズ」

「お金返してっ！」

「まあ梅屋敷とか天井でフルインベストメントしてるアホって、今後10年間はマイナス圏だろうね。何をどうしようが助からない。メシウマ状態!!」

投資は自己責任であることを理解していない、もしくは、理解はしているが感情を制御できない大人たちが暴落で大騒ぎである。罵詈雑言を投げてくるようになった者のなかには、それまでブログのコメント常連だった者もいた。罵詈雑言を投げつけられることは、自分が投資で損失を被ったことよりも悲しかった。たくさんあった相互リンクのインデックス投資ブログがひとつ、またひとつと更新停止していき、連絡が取れなくなっていく。最終的に半数近くの相互リンクブログが閉じてしまった。大金を失うわ、信用も失うわ、友人も失うわ、もう最悪である。

開き直りの哲学

しかし一方で、人間というのは不思議なもので、最悪の事態に実際に直面すると、逆に開き直ることができるものである。たとえば、アップル社のスティーブ・ジョブズ氏は、自身が解雇された後も開き直り、新たな企業（NeXT）を立ち上げた。最終的にアップルに復帰し、iPhoneを生み出すことで世界を変えることになったというではないか。そこまですごい人ではなくても、自分がやっている仕事が締め切りにもう間に合わないと感じたとき、「命までは取られまい。やれるだけのことはやって、あとはどうにでもなれ」と開き直ることで、謎の力を発揮して局面をなんとか打開した経験の一度や二度はあるのではないだろうか。（私も開き直りの力がなければ、きっとこの本の原稿を書き切ることすらできなかっただろう）開き直った私は、急にスンッと落ち着きを取り戻した。罵詈雑言を視界からシャットアウトして、状況を整理した。

・日本のみならず世界中の投資家が同時に大損している

・ 投資のプロであるはずの米国の巨大投資銀行の破たんが元凶

・絶対収益を目指すヘッジファンドですら損失を被っている

・暴落を事前に予測することができればプロは損などしない。つまり暴落は回避できない

回避できたかもしれないと思うから後悔にさいなまれるのであって、回避できないものだと開き直れば、悲観に隠れていた現状が見えてくる。

・ 木村剛氏に学んだ「生活防衛資金」の預貯金がたっぷりあるので生活には影響なし（たとえリストラされても当面は生きていける）

・『ウォール街のランダム・ウォーカー』によると株式市場はバブルとその崩壊の歴史であり特別なことではない（きっと今後もまた起こる）

・『敗者のゲーム』によると株価の急騰「稲妻が輝く瞬間」は暴落と近い時期に起こる傾向があり、それを取り逃がすと利益の大半を失う

・ 積み立て投資を始めて数年、まだ20〜30年積み立て期間がある（いまが絶好の仕込み時かもしれない）

異常事態に見えて、実はごくふつうのことだとしたら、通常営業でインデックス投資を続けたほうがよいのではないかと思いはじめた。そうなると、さらに一歩踏み込んで、株価は大幅に下落したが、円は大幅に上昇した。円高で儲かる輸入企業は爆益では？ いま海外に行ったら現地で豪遊できるのでは？ という考えが頭をもたげた。しかし、輸入企業の個別株を買ってしまうと、かつて個別株の値動きとニュースに翻弄されたトイレ・トレーダーの日々にまた逆戻りしてしまいかねない。では、海外旅行はどうか。夏のボーナスはまだ使っていなかったはず……。

危機をチャンスに変える旅・ランカウイ島

かくして、南の島マレーシアのランカウイ島へ夫婦で向かった。島内全域が免税という夢のような島。一度行ってみたかった場所のひとつだ。なにせ、急激な円高によって、円が急騰してマレーシアの通貨リンギットが暴落したのだから、円を使っていつも以上に豪遊できるまたとないチャンスだ。私の資産運用では円高はデメリットだが、一方、海外旅行ではメリットなのだ。

いざ、ランカウイ島に行ってみると、現地では「世界金融危機」のにおいはまったくなく、いつもどおりのんびりした空気だった。「リーマン・ショックが！」と騒いでいる人は誰もいない。

おいしい高級レストランはお客さんで満席、バーではジャズバンドの生ライブがいつもどおり行われていた。人々の生活は変わりなく、人々の欲望もまた限りがないなと実感した。

きれいなビーチでドラフトビール（たしか日本円換算で数十円ほど）を飲みながら、落ち着いて考えてみると、「これは回避できない暴落だった」「資本主義経済の仕組みが変わったわけではない」「長い目で見れば安値仕込みのチャンスではないか」という考えがまとまってきた。

そもそも、投資以前に2年分の生活防衛資金を確保しているため、当面の生活の心配とは無縁。仮に勤務先の会社の業績が悪化してリストラされたとしても、2年間はいままでどおり暮らしていく余裕を確保していた。たしかに、保有資産は半減したが、売却しない限り、損失はあくまでも「含み損」だ。なにも慌てる必要はない。むしろ、想定していた最大損失の水準を超える「100年に一度」クラスの珍しい現象を、いま活用しなくていつ活用するのだという考えもあった。

高級ホテルの宿泊代もフルコースのディナー代も格安に感じた。節約派の妻が「メインディッシュはビーフステーキもいいけど、高そうだからこっちの白身魚にしておこうかな」などと迷っていたので、「それ日本円換算で1200円くらいだよ」と言ったら「えっ、ファミレスの値段みたい！」とよろこんでビーフステーキのコースにしていた。エステも信じられないくらい格安だった。「また来たいね」と言いながら南の島を満喫した。

後編記事『カリスマ投資家がリーマン・ショックのさなか「アラスカのオーロラ」を見て気づいた「インデックス投資の真理」』へ続く。

