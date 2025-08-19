大阪・関西万博へ行ってきた。仕事柄、様々なニュースやネット上の投稿をチェックしているが、万博に関しては賞賛にしろ批判にしろ、さらっと上っ面を撫でるような情報しかなく、どうにも興味を掻き立てられなかった。【井上トシユキ／ITジャーナリスト】（全3回の第1回）

「娘婿がスポンサーの一社に勤めていて、格安でチケットが入るから」という地元の友人の誘いに応じたのは、さらっとした情報ばかりの裏を知りたいとの助平心が首をもたげたからだ。

7月1日、午前10時入場の列に並ぶため地下鉄の夢洲駅を出た。コンコース両側の壁面と柱にはデジタルサイネージが設置され、派手な映像が流れている。駅から万博会場の東ゲートへと至る最後の階段エリアは白色ベースで明るく、段を跨いで描かれたミャクミャクが楽しそうに笑っているイラストや「さあ、未来社会へ」との惹句がワクワク感を掻き立てる。

万博のシンボルでもある大屋根リング

東京のベイエリアでよく行われるビジネスショーやモーターショーのような、大規模イベントに独特な、人の心を高揚させる演出だ。とはいえ、段差を利用したペイントによる告知は、私が大学生だった80年代のバブル期から用いられてきた手法でもある。つまり手垢がついているということに他ならない。そう思い直すと、「未来社会」がどこに示されているのか、最初の違和感を覚えた。

熱中症の危険

階段を上ると100メートルほど先に人だかりが見えた。ところどころに鉄柵が設けられており、その間に並んで待つようだ。ゲートの入口が見えないほど行列は長く、列の脇では日傘を貸し出しているボランティアのスタッフがいた。申し訳程度のパラソルがあり、その下で立ちっぱなしだ。熱心に声かけをしているが、熱中症という点では列に並ぶ私たちと同程度の危険があるのではないかと心配になってしまう。

日傘は行列用で、入場するとすぐに返却しなければならないという。日傘が必要なほど待たされるのかと思ったら、背中を汗が流れ落ちた。スマートフォンを取り出すと気温は30度。だが日差しを避ける構造物が何もない。湾岸部特有の湿気もあり、体感では2、3度は暑く感じる。

暑さ対策は皆無で、ミストの発生装置すらない。行列はノロノロと進む。これが未来社会の夏なのかと思う。やっとゲートに着き、大型のポリバケツに日傘を返す。出鱈目に放り込まれた日傘の数々。小学生の時に練馬の自宅近くで見た屑鉄置き場を思い出した。あれは昭和40年代のことだ。

ゲートチェックではX線手荷物検査装置と金属探知機が並び、保安員が忙しく対応している。空港の保安検査場と全く同じで、QRコードを使ったチェックインも飛行機に乗る時と変わらない。完全無人の全自動入場システムや世界各国の言葉を話すロボット保安員といった未来的な光景を想像していたので拍子抜けしてしまった。

強烈だった太陽の塔

どうやら東ゲートのもっとも南側から入ったようだ。友人と連絡を取るため目印になるものを探す。すると目に入ってきたのはコンビニとトイレだった。一瞬、東京近郊のアウトレットモールに来たのかと勘違いした。幼稚園児だった私が訪れた1970年の大阪万博はこうではなかったと、ふと思う。

京都から東京に引っ越して初めての夏休み、里帰りのメインイベントは万博だった。ピカピカの金属で囲われた改札に似たゲートを通った直後、見えてきた太陽の塔に度肝を抜かれた。屋根を突き破って聳え立つ禍々しい怪物のよう構造物は、近寄ると見たこともない大きさだ。その顔は怒っているようでもあり、怒っていないようでもある。顔の両横には赤色の線が描かれ、髪にも流れる血にも思えた。

離れて構造部のてっぺんにある金色の円形部分を観察すると、図鑑で見たアポロ宇宙船の着陸船、あるいはアポロ宇宙船と連絡を取るためのアンテナのように見えた。年末に6歳を迎える子供だったが、忌まわしい戦禍を経て、人類は宇宙へ進出する偉大なる一歩を刻み、これから進歩と調和の時代がやってくる──と直感的に理解したと思う。

あれから55年が経ち、同じ大阪で開かれた万博に来て、まず目に入ったのはコンビニとトイレ。人類は調和を果たしつつあるのかもしれないが、進歩はしていないのではないかと不安な気持ちになる。

予約は全滅という厳しい現実

するとしばらくして、友人が懐かしい京うちわをパタパタさせながら到着した。

「予約なあ、主なパビリオンは全滅やったわ」

そこで自由入場のコモンズ（共同館）へ向かう。日系のパビリオンがいくつもあるが、ほとんど予約が必要だ。先着順のところには長蛇の列ができている。まだ午前中であるにもかかわらず30度を超えた中、還暦のオッサン二人がいつ入れるかわからないところに並べたものではないと諦める。大屋根リングを抜けると、アメリカやフランスといった人気のパビリオンがあり、ここにも行列ができていた。

「ざっと50人、60人ぐらい、もうちょっといるかな」

「いや、見えてる先頭のその先、建物内にも並んどるで」

日差しを遮るものはない。こんなところで並ぶと「ホンマに死んでまうかもしれんで」と、一周して涼しくなってから最後に再訪することにした。だが、人気があるということは、常に人が並んでいて空くことがないということでもある。その程度のことに気が回らないほど、とにかく暑い。

