日常にほんの少しのアートとスパイスを。そんなあなたの感性をくすぐる数量限定モデル【IQOS イルマ i セレッティ モデル】 が8月6日より新登場。1964年創業のイタリア発デザインハウス【SELETTI(セレッティ)】。家具から雑貨まで、“予想外”をデザインすることで知られるブランドが、IQOSの世界に大胆なエッセンスをプラス。眺めるだけで気分が上がるまさに持ち歩けるアートピースです。

デザインも個性も“唯一無二”



セレッティらしい鮮やかな色彩とユーモアあふれるグラフィックは、まるでイタリアのアートギャラリーから飛び出してきたかのよう。｢喫煙デバイス｣から｢スタイルの一部｣へと進化した限定モデルは、バッグから取り出すたびに視線を集めそうです。

IQOS公式店舗限定

IQOS イルマ i プライム セレッティ モデル

メーカー希望小売価格:10,980円(税込)

SELETTIの世界観とIQOSが融合したエレガントな最上位モデル。ホルダーはゴールドカラーの輝く光沢感が特徴。一方チャージャーはブラックをベースとしたマットな質感でキット全体をエレガントに。ラップカバーには、SELETTIとのコラボを象徴する独自パターンがデザインされています。視覚と触覚の両方で楽しめます。

IQOS公式店舗限定

IQOS イルマ i セレッティ モデル

メーカー希望小売価格:7,980円(税込)

SELETTIの世界観とIQOSが融合したクラシックモデル。ホルダー・チャージャー共にブラックをベースとしたマットな質感が特徴。ブラックの中にもリングやタッチスクリーンなどにゴールドカラーのアクセントも。ドアカバーにはSELETTIとのコラボを象徴するジグザグのSELETTIパターンがあしらわれています。見て触れて、その質感を味わえます。

IQOS イルマ i ワン セレッティ モデル

メーカー希望小売価格:3,980円(税込)

20本連続使用が可能なオールインワンモデル。シンプルながら、ゴールドとブラックの色のグラデーションが美しく上品なデザイン。

【販売場所】

IQOSオンラインストア

IQOS LINE公式アカウント

全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)

IQOS公式 楽天市場店、IQOS公式 Yahoo!店

全国のIQOSショップ(ヤマダデンキ系列一部店舗内/ビックカメラ系列一部店舗内)

全国のIQOSコーナー(ドン･キホーテ系列の一部店舗、ホームセンタームサシ/ビバホーム系列店舗内)

限定アクセサリーも同時発売

今回の数量限定モデルにぴったりマッチする専用アクセサリーも同時発売。本体と合わせてコーディネートできるセットも用意されており、ギフトにもおすすめ。特別感と実用性を兼ね備えたラインナップは、売り切れ必至です。

「手に入れるなら今」の理由



数量限定のため、再販予定はなし。ファッションのように｢今しか買えない｣楽しみを味わえるのも、このモデルならでは。気になる方は、早めのチェックが正解です。

セレッティとのコラボで誕生したIQOS イルマ iは、機能性だけでなく所有欲をも満たす“デザイン家電”へと進化。日常にアートを取り入れる第一歩として、この数量限定モデルを手にしてみませんか?