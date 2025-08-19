¡È¥Ä¥ÞÀè¾å¤¬¤ê¡É¤Ç¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÇ¤ÁÊý¡ª¡Ö¼êÂÇ¤Á¤¬´ðËÜ¡×¤È¥×¥í¤¬²òÀâ
Îý½¬¤â¥é¥¦¥ó¥É¤â〝¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÇ¤Ä〞¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢À®¸ù¤·¤Ê¤¤¡ª
¤È¤¯¤Ë¶ì¼ê¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢»î¤·¤ß¤è¤¦¡×¤È¥Æー¥Þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤à¤Î¤¬¹îÉþ¤Î¶áÆ»¡ª
¤½¤Î〝¥Æー¥Þ〞¤È〝Á®¤〞¤òÍ¿¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òËè¹æ¤ªÆÏ¤±¡£
¼¡¤ÎÎý½¬¤ä¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁáÂ®¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡Ú¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¶ì¼ê¹îÉþ¡Û¥Ä¥ÞÀè¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ê¥¤¥¹¥ª¥ó
¥Ä¥ÞÀè¾å¤¬¤ê¤Î¥é¥¤¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤¬Â¸µ¤è¤ê¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÃÏ¤«¤éÂÇ¤Ä¤È¤¤è¤ê¤â¥¯¥é¥Ö¤òÃ»¤¯»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤é¤°¤é¤¤Ã»¤¯»ý¤Ä¤«¤Ï·¹¼Ð¤ÎÅÙ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Üー¥ë¤Î°ÌÃÖ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÃ»¤¯»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹Ãæ±û¡¢ÂÎ½ÅÇÛÊ¬¤Ïº¸±¦¶ÑÅù¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ä¥ÞÀè¤ä¥«¥«¥È¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡¢°ÂÄê¤¹¤ë½Å¿´°ÌÃÖ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
〝¼êÂÇ¤Á〞¤¬´ðËÜ¡ªÈôµ÷Î¥¤Ï2¡¢3ÈÖ¼êÍî¤Á¤ë¤È·×»»¤¹¤ë
¥Ä¥ÞÀè¾å¤¬¤ê¤Î¥é¥¤¤«¤éÂÇ¤ÄºÝ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï3¤Ä¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤òÃ»¤¯»ý¤Ä¡×¡Ö±¦¸ª¤«¤éº¸¸ª¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌÜÉ¸¤Î±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¹½¤¨¤ë¡×¤À¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥°¥êー¥ó¤Ë¾è¤»¤ë¤è¤ê¤â¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¡£
¥Üー¥ë¤¬Â¸µ¤è¤ê¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Ö¤óÃ»¤¯»ý¤Ä
ÌÜÉ¸¤Î±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¹½¤¨¤ë
¥Üー¥ë¤¬Â¸µ¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤¬ÌÜÉ¸¤Îº¸¤ò¸þ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥è¥³¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Üー¥ë¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢º¸¤Ø¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤¬½Ð¤ë¤È¹Í¤¨¤è¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÜÉ¸¤Î±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¹½¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Üー¥ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤éÅ¾¤¬¤ëµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó¤òÄ¾ÀÜÁÀ¤ï¤º¡¢¼êÁ°¤«¤éÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä
¥¹¥¤¥ó¥°Éý¤Ï±¦¸ª¤«¤éº¸¸ª¤Þ¤Ç
¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥ßー¥ÈÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¡£¿¶¤êÉý¤Ï±¦¸ª¤«¤éº¸¸ª¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤¤µ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ÏÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÂÎ¤âÂç¤¤¯²ó¤µ¤Ê¤¤¡£
ÏÓ¤À¤±¤ò¿¶¤ë¼êÂÇ¤Áµ¤Ì£¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇOK¤À¡£¤½¤Î¤Ö¤óÈôµ÷Î¥¤ÏÍî¤Á¤ë¤Î¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3ÈÖ¼ê¾å¤²¤è¤¦
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥Ä¥ÞÀè¾å¤¬¤ê¤Î¥é¥¤¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó=ÂçÄí ·¼
¡ü¤ª¤ª¤Ð¡¦¤¢¤¤é / 1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¶Üß·¿®Íº¤¬¼çºË¤¹¤ë¡È¥Áー¥à¥»¥ê¥¶¥ï¡É¤Î°ì°÷¡£2000Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£2010Ç¯¤«¤éÆ£ÅÄ´²Ç·¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¡¢¾Þ¶â²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£³¤³°¥á¥¸¥ãー¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¡¢¥µ¥Ýー¥È¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ø¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®=»³À¾±Ñ´õ¡¢ÊÔ½¸Éô
¶¨ÎÏ=°æ»³¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡¢Futako Golf Club¡¢ ÉÙ»ÎÊ¿¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö