スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「夏にそうめんを食べる頻度は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:夏にそうめんを食べる頻度は？

・「夏にそうめんを食べる頻度は？」の結果は…


・1位 … 月に数回 57%
・2位 週に数回 26%
・3位 食べない 13%
・4位 ほぼ毎日 4%

※小数点以下四捨五入

36,036票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ミョウガとキュウリのサラダ風和えそうめん


【材料】（2人分）

ミョウガ 3個
キュウリ 1本
<タレ>
  ゴマ油 小さじ 2
  酢 大さじ 1
  しょうゆ 小さじ 1
  コチュジャン 小さじ 2
  塩 小さじ 1/2
白ゴマ 適量
素麺 2束

【作り方】

1、たっぷりのお湯を沸かし、半分の長さに折った素麺を茹でる。茹で上がったら、水でしめる。



2、ミョウガは薄切り、キュウリはせん切りにし、ボウルに入れる。＜タレ＞の材料加え、和える。



3、(2)に(1)を加え、味がなじむようによく和える。お皿に盛り、白ゴマを振る。



【このレシピのポイント・コツ】

タレとよく和えて、しっかり冷やしてからでもおいしい。

(E・レシピ編集部)