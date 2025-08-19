家庭から出る生ごみの減量と堆肥化を進めるため、大分県日田市は、市民が購入する「生ごみ処理機」の費用の一部を補助する事業に取り組む。対象は市内に住所があり、居住している個人または自治会（事業所は除く）で、継続的に生ごみの減量と堆肥化に取り組む意思があることなど。20日から受け付けを開始する。

補助額は、生ごみ処理機本体（脱臭剤その他別売り品、配送料などは除く）1台の購入費（消費税込み）の3分の2。電力使用型が4万円、非電力使用型は1万5千円の上限を設けている。購入前に市環境課に補助金の交付申請書など関係書類を提出し、決定通知が届いてから購入、交付請求書など関係書類を提出−の流れになる。

電力使用型の生ごみ処理機は、ヒーターで生ごみを乾燥したり、微生物で分解したりする。非電力使用型は、生ごみを発酵させて堆肥化させるなどする。市内の販売店での購入をはじめ、インターネットや通販での購入も可。

日田市はコンポスト容器の配布事業を10月から開始予定で、今回の生ごみ処理機購入補助との併用はできない。市環境課生活環境係＝0973（22）8208。

（床波昌雄）