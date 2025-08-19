長崎市の「長崎バス観光」は今夏、定期観光バスツアーを利用する外国人に向けた多言語通訳サービスを始めた。バスガイドの説明が同時通訳され、乗客のスマートフォン画面の文字や音声で確認できる。近年のインバウンド（訪日客）増加に伴い、英語や中国語など43カ国語を用意した。

同社はこれまで、あらかじめ録音しておいたガイド案内を再生する機器を貸し出して対応してきた。

今回の多言語通訳サービスは、乗客が各自のスマートフォンで専用のQRコードを読み込み、希望する言語を選択することで利用できる。6月に実証実験を始め、7月半ばから実際に活用している。

7月中旬にあった長崎市内の平和遺構を巡るツアーには、日本人のほか、ドイツ人、実証実験に協力した長崎外国語大の留学生ら計30人ほどが参加した。「間もなく左手に見えてきますのが、山王神社の一本足鳥居です」とのバスガイドの言葉に、乗客全員が左側に目を向け、それぞれの言語での解説に耳を傾けていた。

米国人留学生のジョンソン・トレヴァーさん（25）は「リアルタイムでガイドの説明を確認できて、より興味深く各地を巡ることができた」と話した。

ツアーには長崎原爆資料館などを巡る「平和の祈りコース」（午前）と、グラバー園などを見学する「異国情緒コース」（午後）があり、予約が必要。

（竹添そら）