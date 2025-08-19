海洋進出や軍事活動を強める中国を念頭に、政府が進める南西諸島の防衛力強化の一翼を担うのが、陸上自衛隊相浦駐屯地（長崎県佐世保市）の「水陸機動団」だ。この部隊を現地に送り込む輸送機V22オスプレイが佐賀駐屯地（佐賀市）に配備された。これによりどんな効果が期待され、何が変わるのか、懸念は−。水機団長の武者利勝陸将補が報道各社の取材に応じた。

部隊輸送「迅速に」「選択肢増える」

オスプレイの佐賀配備は7月9日に順次始まり、暫定配備先の木更津駐屯地（千葉県木更津市）から全17機の移駐を8月12日に終えた。

武者氏が配備効果として強調するのが「迅速性」。オスプレイの性能は従来の輸送ヘリコプターに比べて最高速度で2倍、航続距離と飛行高度は3倍に及ぶ。水機団に期待される離島の防衛や奪還に際して迅速に現場に到達でき、垂直離着陸が可能なため滑走路がない島に隊員を送り込める。

オスプレイを「不可欠な装備品」と位置付ける武者氏は、相浦から約60キロしか離れていない佐賀への配備で「能力を最大限発揮できる」と話す。

ただし、水機団の輸送全てをオスプレイが担うのではない。想定される水機団の動き方は海上自衛隊の艦艇で島に近づき、搭載している偵察用ボートや水陸両用車AAV7で上陸する方法や、ヘリによる上空からの接近など。オスプレイという新たな装備の登場は、島への上陸、接近手段の「選択肢」が増えたことを意味している。

この点、武者氏は速度や航続距離が求められる際はオスプレイが最適としつつ、従来の手段がなくなるわけではない、と説明。「（現場の）状況に応じて、どの組み合わせ、アプローチが一番いいのか決まってくる。運用の幅が広がる」と説いた。 （重川英介）

住民懸念「ルート」「騒音」

相浦駐屯地がある佐世保市相浦地区の人口は約2万6千人。自治協議会の山口久雄会長が懸念するのは「飛行ルート」と「騒音」だ。会長自身は国家防衛の観点から水陸機動団の必要性は認識しているとしつつ、安全確保と飛来する際の連絡を強く要望。九州防衛局と市の間で協定書が結ばれるのが最善だとする。

7月28日には地元の要請に応じる格好で防衛局がオスプレイ運用の概要を説明した。従来、地区住民には銃撃訓練やヘリコプター飛来などのスケジュールが、前月中旬をめどに駐屯地から寄せられている。防衛局はこうした「枠」を念頭に、オスプレイについても周知方法を検討するとした。

市はヘリなどが離着陸する際に市街地での危険性や騒音を避けるために海からのアプローチを求めており、順守されている。防衛局は今回、飛行ルートで配慮すべき点として住宅地や医療機関を挙げたが、あくまでパイロットが気象や視界の状況からその時々に判断するとして明言は避けた。

◇

佐賀駐屯地のオスプレイは8月5日、大村市の大村航空基地に初めて飛来した。佐世保市と相浦地区自治協議会によると、相浦駐屯地には25〜29日（午前8時〜午後9時）に飛来するとの連絡が届いている。 （古川泰裕）