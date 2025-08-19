¡Îº´²ì¸©¡Ï¸¼³¤¸¶È¯Ää»ß¡¡¸©¤ËÍ×Ë¾¡¡¶å½£¤Î14»ÔÌ±ÃÄÂÎ¥É¥í¡¼¥óµ¿¤¤¤Ç
¡¡¶å½£ÅÅÎÏ¸¼³¤¸¶È¯¡Êº´²ì¸©¸¼³¤Ä®¡Ë¤Ç7·î¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸÷¤ëÊªÂÎ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢º´²ì¤Ê¤É¶å½£4¸©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë14¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ï18Æü¡¢¸¼³¤¸¶È¯¤ÎÂ¨»þ±¿Å¾Ää»ß¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö°¸¤Æ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£»ÔÌ±ÃÄÂÎÂ¦¤Ïº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ç¡Ö¸¶È¯¤¬³°Éô¤«¤é¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯ÌµÎÏ¤À¤ÈÏªÄè¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¸ø³«¤äÈ´ËÜÅª¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó20Ç¯´Ö¤Ë½êÂ°ÉÔÌÀ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬110²ó°Ê¾å¡¢¸¼³¤¸¶È¯¤Î¾å¶õ¤òÈô¤ó¤À¤È»ØÅ¦¡£¶åÅÅ¤ä¹ñ¡¢¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½»Ì±¤òÉÔ°Â¤È´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¿ÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢½êÂ°ÉÔÌÀ¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÎÈôÍè¼ÂÂÖ¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿ÂÐºö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¸©Ä£¤ÇÃ´Åö¼Ô¤ËÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡Ö¸¼³¤¸¶È¯¥×¥ë¥µ¡¼¥Þ¥ë¤ÈÁ´´ð¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ß¤á¤ëºÛÈ½¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ´Ý½éÈþÂåÉ½¤Ï¡Ö±¿Å¾·ÑÂ³¤ÏÅþÄìµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¶åÅÅ¤Ê¤É¤Ë¤âÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë