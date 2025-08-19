¡Îº´²ì¸©¡ÏÊ¿»þ¤Ï¸øÍÑ¼Ö¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤ÏÈïºÒÃÏ¤Ø¡¡¤ß¤ä¤Ä®¤â¡ÖºÒ³²»þÊÖµÑ¥«¡¼¥ê¡¼¥¹¡×
¡¡º´²ì¸©¤ß¤ä¤Ä®¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜ¥«¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¡×¡ÊËÜÉô¡¦µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖºÒ³²»þÊÖµÑ¥«¡¼¥ê¡¼¥¹¡×¤Î¼«¼£ÂÎ¥×¥é¥ó¤ò1ÆüÉÕ¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¡£°Â²Á¤Ç¼Ú¤ê¤¿¼Ö¤òÊ¿»þ¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢Â¾ÃÏ°è¤Ç¤ÎºÒ³²È¯À¸»þ¤ËÊÖµÑ¡¢¶¨²ñ¤¬ÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤ËÌµ½þÂßÍ¿¤¹¤ë¡£²¬µ£Ä®Ä¹¤Ï¡ÖÄ®Ì±¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ò¼é¤ëÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä®¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤â¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ï2014Ç¯¤«¤é°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò¼º¤Ã¤¿ÈïºÒÃÏ¤Ë¼Ö¤òÆÏ¤±¡¢Ìµ½þ¤ÇÂß¤·½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ò¿×Â®¤Ë½¸¤á¡¢°Ý»ý´ÉÍý¥³¥¹¥È¤òÄã¸º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯¤ËºÒ³²»þÊÖµÑ¥«¡¼¥ê¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¸øÍÑ¼ÖÉÔÂ¤Ë´Ù¤ëÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Î¼Â¾ð¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¥×¥é¥ó¤ò¿·Àß¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï´òÌî»Ô¡¢¾®¾ë»Ô¡¢´ð»³Ä®¡¢ÇòÀÐÄ®¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨²ñ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÌó570Âæ¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó80Âæ¤¬ºÒ³²»þÊÖµÑ¥«¡¼¥ê¡¼¥¹¤Î¼Ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ß¤ä¤Ä®¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö1Âæ¤ò·î³Û1Ëü1000±ß¤Ç¼Ú¤ê¡¢Í×ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð10Æü°ÊÆâ¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¡£6Æü¤ËÄ®Ìò¾ì¤ÇÇ¼¼Ö¼°¤¬¤¢¤ê¡¢¸°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²¬Ä®Ä¹¤ÏÆ³Æþ¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¡£¶¨²ñ¹Êó¡¦¾Ä³°Éô¤ÎÀÐÅÏ¸ÂçÉôÄ¹¤Ï¡ÖÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëº´²ì¸©¤«¤é¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë