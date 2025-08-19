ウクライナの頭越しに米国とロシアが停戦交渉をしても無理がある。トランプ米大統領はウクライナを加え、交渉を仕切り直すべきだ。

トランプ氏とロシアのプーチン大統領が米アラスカ州で会談した。2022年2月にロシアがウクライナに侵攻して以来、米ロ首脳の直接会談は初めてだ。

話し合いはロシア優位で進んだ結果、停戦に合意できなかった。プーチン氏は「危機の根本的な原因を除去しなければならない」と強硬姿勢を崩さなかった。

根本的な原因とは、ウクライナが望む北大西洋条約機構（NATO）加盟などを指す。それを放棄する確約がなければ、停戦には応じないとの主張を譲らなかったようだ。

プーチン氏は、ウクライナ東部ドンバス地域の割譲を要求したと伝えられている。ウクライナが拒否するのは当然だ。不当な侵攻を繰り返すロシアを利する取引があってはならない。

ところが、トランプ氏は会談後のテレビインタビューで「ロシアと合意できるかどうかはウクライナのゼレンスキー大統領次第だ。取引に応じるべきだ」と述べた。

明らかにロシア寄りの発言である。仲介者にあるまじき言動ではないか。

そもそも当事国抜きの停戦交渉が成功する見通しは乏しかった。

トランプ氏がウクライナ和平に意欲的なのは、ノーベル平和賞を手にしたいからだとの見方もある。

そのために功を焦ったのだろうか。ロシアを孤立化させる従来の政策を転換し、8月上旬に期限を設定していた制裁強化を見送った。

トランプ氏の融和姿勢はプーチン氏に見透かされていたようだ。停戦合意に至らなかったことで、プーチン氏はウクライナへの侵攻を続け、占領地を徐々に拡大する時間稼ぎに成功した。

3年半に及ぶ侵攻で、両国の死傷者数は100万人を超えたとされる。首脳会談の間もロシア軍のウクライナ攻撃はやまず、犠牲者は増え続けている。

トランプ氏は自身の名誉のためではなく、命を日々脅かされている市民のための停戦に力を尽くすべきだ。

早急にウクライナを交えたロシアとの会談を実現させ、公正な態度で和平への道筋を描いてもらいたい。ロシアへの警戒を強める欧州との密接な連携も欠かせない。

ウクライナで起きている惨状は、国際法に反し、武力で一方的に領土を奪い取ろうとするロシアに非があることを忘れてはならない。

第2次大戦後の国際秩序が揺らいでいる。力による侵略や支配を許せば、アジアを含む世界各地で同様の危機が起きかねない。

日本は欧州諸国や国際社会と協力し、米国が法の支配に基づいて停戦へ導くよう強く働きかけるべきだ。