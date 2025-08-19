

ロサンゼルスで開かれたアニメエキスポの会場周辺は、コスプレしたアニメファンらで溢れかえっていた（記者撮影）

からっとした気候に、降り注ぐ強い日差し。7月初旬、アメリカ西海岸の大都市・ロサンゼルスは、蒸し暑い東京とは対照的に過ごしやすい空気が漂っていた。

映画産業の聖地・ハリウッドを抱え、大谷翔平を擁するドジャースの本拠地でもあるロサンゼルス。世界のエンターテインメントの中心地とも言える街に浮かれていると、視界を見覚えのあるシルエットが横切った。

赤いトップスに青のデニム地のハーフパンツ、そして麦わら帽子――。大人気アニメ『ワンピース』の主人公、モンキー・D・ルフィのコスプレをした女性が、電動スクーターでさっそうと走り去ったのだ。

そばの歩道は、人気アニメのグッズを携えたり、カラフルなコスプレに身を包んだりした人たちで埋め尽くされている。ダウンタウンエリアの一角は、現地の日本アニメファンによって、まさに“ジャック”されていた。

日本企業の首脳たちも集う“社交場”

日本アニメーション振興会は7月3〜6日（現地時間）、ロサンゼルスで「アニメエキスポ2025」を開催した。年に一度、現地のアニメ・漫画ファンからコスプレイヤー、インフルエンサー、業界関係者までもが一同に会する、北米最大規模の日本ポップカルチャーイベントだ。

北米市場の急成長を裏付ける活況ぶりで、計4日間で過去最多の41万人超を動員。会期中、会場となったコンベンションセンター周辺の巨大な施設や飲食店、道路はアニメファンらで溢れかえった。



アニメファンの人ごみの中で、じっと目を凝らすと、会場内外に日本の企業関係者が多数いることがわかる。キー局、映画大手、出版大手、キャラクター企業、アニメスタジオに制作関連システムを提供するIT大手と、あらゆる業種の関係者たちが歩き回り、時に名刺交換や雑談をしている。

業界の要人たちも顔をそろえた。筆頭格は、ソニーグループの十時裕樹社長と、アニメ事業を含めた全社の事業戦略を統括する御供俊元CSO（最高戦略責任者）。ほかにも、東宝やKADOKAWA、ブシロード、MAPPAの社長などと、名前を挙げ始めればキリがない。このイベントは、アニメ産業の重要な「社交場」としても機能しているのだ。

アニメエキスポの見どころの1つが、人気作品やアニメ製作会社、動画配信プラットフォームなどのブランドを冠したステージイベントだ。期待作のプレミア上映、声優による演技披露、世界初公開となる新作情報の解禁などと、内容は多岐にわたる。



『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』のイベント。トークショーや挿入歌の生演奏なども（記者撮影）

多くのファンを集めた『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』のイベントは、劇場版の上映に始まり、続いて鶴巻和哉監督をはじめとするスタッフ陣や声優陣をゲストに迎え、作品に関するトークショーや演技披露が催された。

ファンたちはガンダムの飾りを頭に着け、劇場版の戦闘シーンや、シリーズのカギを握るキャラクター、シャリア・ブルの初登場シーンなど、見どころが訪れるたびに「フォォォーーー！！！」と歓声を上げる。一方でトークショーに移ると、スタッフ陣の話す内容に対し、真剣な面持ちで耳を傾けていた。

ライトノベル原作のヒットアニメ『薬屋のひとりごと』のイベントが開かれた近隣ホテルの大規模な宴会場も、ファンですし詰め状態だった。人気声優・悠木碧が主人公・猫猫（マオマオ）の特徴である「あ゛」「がっ」といった濁点がかった演技を披露するたびに会場が沸き立ち、名台詞「これ、毒です」には、ひときわ大きな歓声が上がった。

ギークの熱狂に油断禁物

もっとも、現地のファンたちの熱量の大きさとは裏腹に、北米ビジネスの最前線では、さまざまな課題意識がくすぶる。とりわけ関係者たちが課題感を覚えているのが、グッズなどの商品化ビジネスだ。

グッズビジネスに強いバンダイナムコグループの北米法人の担当者は、「例えば日本や中国にはそれぞれの文化がある。ただ、アメリカはあらゆる国の人々が集まっており、メッセージを伝えるのは容易ではない」と指摘。そのうえで、「ガンダムでは今、12の州でプラモデルの体験イベントツアーをしている。（グッズに）実際に触れ、試す機会を提供することが重要になる」と強調する。

祭典の余韻が残る帰国後、記者がロサンゼルスで見てきた熱狂について「大人数のギークが集まるので、市場がすごく盛り上がっているように見えるが、（よりライトな層にも）ファンのすそ野を広げていかなければならない」と警鐘を鳴らすアニメ製作大手の社員もいた。

4日間を通じて、多くの業界関係者が手応えを肌で感じたことは確かだろう。この手応えを北米市場の開拓へ緩みなく前進し続ける糧とできるかが、これから問われることになる。

（森田 宗一郎 ： 東洋経済 記者）