「世界が尊敬する日本人100人」にも選ばれた元日本人、一夫多妻の国で4度の結婚と離婚
元日本人のスワーダ・アル・ムダファーラ氏が、21日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
スワーダ・アル・ムダファーラ ＝テレビ朝日提供
オマーンで尊敬を集める元日本人女性のスワーダ・アル・ムダファーラ氏。オマーン国籍を取得して、オマーン人になったスワーダ氏は、1990年にオマーンの子ども達のために私立学校を設立し校長に。幼稚園児5名から始まった学校は、高校までの一貫校になり、上位の成績を出す生徒を育てる名門校へと成長したという。
始まりは1979年、文化使節団としてオマーン国を訪れ、ある事がきっかけでオマーンの女性に日本の心を教えてほしいと再度招待され、日本とオマーンを行き来することになったスワーダ氏はイスラム教に改宗。そんなある日突然、オマーン人の男性からプロポーズを受け、結婚したという。
現在は校長を引退し、青少年の育成などライフコーチとして活躍しているスワーダ氏は、一夫多妻の国で波瀾万丈な人生を送っており、4度結婚して4度離婚を経験。「世界が尊敬する日本人100人」にも選ばれたスワーダ氏が、自身のドラマチックな人生を語る。
