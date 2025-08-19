

豊洲駅前。駅前は意外と低層の建物も多い（写真：筆者撮影）

【写真】今回取材に協力してくれた豊洲のタワマンに住む男性。エントランスも豪華だった（プライバシーに考慮し画像を加工しています、筆者撮影）

富の象徴とも言えるタワマン。不動産価格が高騰する中でもその数は増え続け、都心部だけでなく郊外・地方でも建設が相次いでいる。

しかし、タワマンが本格的に立ち始めてからまだ30年程度と日が浅いことから、「長く住んだからこそわかること」や「老朽化による問題」が語られることはまだ少ない。

本連載では、比較的築年数を重ねている“タワマン第一世代”を訪れ、現在の課題に迫る。そして、多くの問題が将来的に抱えるであろうリスクを明らかにしていく。

初回となる今回は、タワマンの街としても有名な「豊洲」のタワマン住人に話を聞いた。

“2億ション”が当たり前の街

7月下旬、東京メトロ有楽町線とゆりかもめが通る豊洲駅に降り立つと、スタイリッシュなオフィスビルやタワマンが四方八方に確認できた。駅や豊洲の交差点を囲むかのようにニョキニョキと高層建築物が林立するさまを見ると、さすが日本で最もよく知られる「タワマンの街」だと実感する。

豊洲駅から数分歩くと、50階建て超の高層タワマンが見えてくる。完成から十数年が経過したこのタワマンは、その後の豊洲のタワマンラッシュの先駆けと言える建物である。

少し早く到着したためエントランス近くで待っていると、老若男女さまざまな人の出入りがある。タワマンと言えば家族連れ、というイメージが先行していたため、少し意外に感じた。

約束の時間ちょうどに現れたのは、このタワマンの40階台の住民である不動産業界勤務の男性（44）である。「豊洲のタワマンに住んで十数年ですが、気づいたらかなりの年月が経っていました」と笑う。

今回取材に協力してくれた男性が住むタワマンのプロフィール

1000世帯以上が居住

賃料：20万円台後半〜30万円台が多い

中古販売価格：2億円は下らない

築年数：20年弱



エントランスも豪華だった（プライバシーに考慮し画像を加工しています、筆者撮影）

男性はタワマンを新築で購入。タワマン購入の経緯はとても単純だ。

「私自身が不動産業界にいて、当時は結婚していませんでしたが、賃貸で家賃を月10万円払い続けるのであれば、早く購入したほうがいいと思っていました」と話す。

豊洲は当時あまりメジャーな地域とは言えなかったが、東京都心に近く、池袋などにも一本で行けるとあって注目されていた。男性は言う。

「東京・丸の内にある会社からそれほど遠くなく、交通の便もよい豊洲でマンションを買いました。当時私は営業担当で、エリアも千葉や埼玉方面に行っていたので東京の東部を選びました。中央線沿いや東急東横線沿いなど、西側の一般的な人気エリアにはまったく関心がありませんでした」



豊洲駅前にあるマップ。高層ビルが林立していることがわかる（写真：筆者撮影）

タワマンと言えば、気になるのは住民コミュニティだ。上層階住民から下層階住民への「マウンティング」行為など巷では噂されるが、実際はどんな付き合いがあるのだろうか。

「このタワマン自体には3000人以上の人が住んでいますが、現在までに住民はかなり入れ替わっていると思います。隣の部屋も3回くらいは入れ替わっているはずです。タワマンの1フロアは約30世帯くらいいます。たまに顔を合わせる人などはもちろんいるものの、誰も知らないです」

意外と「ラジオ体操」もある

ただ意外にも、タワマンの中では住民が交流するいろいろな企画やイベントも多く開かれているという。地域コミュニティ形成の一環だ。男性が言う。

「ラジオ体操など一般的な行事もあれば、近くの大型商業施設がらみの協賛企画、タワマン内サークルなどもかなり多いです。こういう企画にまったく関心がない住民もいれば、積極参加する住民もいて、グラデーションが激しいです。

私も独身時代はまったくイベントには参加していませんでしたし、今も行事などには出ていませんが、妊娠中の妻はプレママイベントのようなものに参加して友人をつくったりして活用しているようです」



「職住近接」を実現できる現代的な街並み（写真：筆者撮影）

管理組合には「50世帯」が駆り出される

そして、もう一つタワマンの中で注視されているのが「管理組合」の現状である。非常に膨大な業務があるとされ、タワマン住民にとってもかなりの重荷となる「仕事」と言われている。

男性のタワマンはかなり大規模なだけに、管理組合は役員がなんと50人ほどいるといい、いち企業のような相当な組織になっている。

「仕事が多忙なこともあってタワマンの管理組合について私はほぼノータッチですが、議事などには目を通しています。意見をまとめるのはかなり大変だと思います。そもそも、1000世帯以上の意見集約はほぼ不可能です」

管理組合がかかわる業務のうち、特に駐車場には時代の変化を感じるという。車が大型化した影響で、現在のマンションの駐車場に入らない車がかなり多いのだという。だいたい全体の1割ほどが大きめの駐車場で、人気が集中して今は約50人待ちとなっている。つまり、実質的にはマンション内での駐車場確保は困難な状況だ。

「周辺で駐車場を探してみましたが、月6万などあまりに高すぎたので、探すのをやめました。これはタワマンにおける需要と供給のミスマッチの典型例だと思います」

こうした状況で管理組合は、ニーズの高い大きめの駐車場をさらに値上げし、それ以外の駐車場を値下げする決議をまとめた。

「私は決議にしか参加していませんが、よくとりまとめたと思います。

私は管理組合には参加したくないので、なるべく表立った意見は言わないようにしています。意見を言うと、じゃあお前がやれとなりそうですので」

いったん管理組合の役員になってしまうと、なかなか抜けられなくなるのも、多くの住民が組合の仕事から及び腰である理由だ。

管理組合は毎月のように会合がある。意見集約が大変とはいえ、修繕費値上げなどの際は大きな反対もなく決まっているという。

男性のように、普段の仕事が忙しいために管理組合に巻き込まれたくないという住民が多いからか、

「ムダな調整も意外と起こりにくい。これはタワマンのような大規模マンションの特徴かもしれません」



“水辺の街”であることも人気の理由（写真：筆者撮影）

避けて通れない「修繕問題」

タワマンの完成から十数年が過ぎ、管理組合にとって今後大きな問題になってくるのが修繕である。

マンション修繕費の値上げは一般的に10年に一度くらいだといわれる。だが、今は物価が上がっているので、その間にどんどん予算が上がってしまう。男性が説明する。

「先日はマンション共有部分のエアコンが交換の時期でした。大規模修繕は2年くらいやっていたと思います。マンション全体では30年間の長期修繕計画が必要で、5年に一度は見直しをすることになっています。

管理会社の意向や提案を踏まえ、最終的には管理組合で決めていく。ただ、大規模なマンションはこのあたり、強制的に修繕をやられることになるので、ある意味楽な部分もあります」

どんどん管理費や修繕費が上がるのも困るが、そうは言っても管理業務には巻き込まれたくない。長年タワマンに住む住民の大多数は、管理組合に静かに賛同するほかないのが実情のようだ。

後編では、築20年弱のタワマンが現在抱える問題をさらに深掘りする。

（岩崎 貴行 ： ジャーナリスト・文筆家）