サビない、汚れにくい、だからずっと使える！大根おろしがプロの仕上がりに！【京セラ】の優秀すぎるセラミックおろし器がAmazonで好評販売中！
シャープな切れ味が続くセラミック刃を使用したおろし器。セラミックスは非常に硬い素材で耐摩耗性に優れるため、シャープな切れ味が長続きする。
セラミック刃だから 食材本来のおいしさキープ。セラミックスは金属イオンを出さないので、食材に金属臭を移さず、食材本来の風味を楽しめる。
円すい形のセラミック刃で大根をすりおろすので、ふんわり仕上げる事ができる。また、底面にはシリコーンのすべり止めが付いているので、力を入れなくても片手で楽にすりおろせる。
使用後はサッと水洗いすることができ、お手入れも簡単。
