「3者会談で戦争終わらせるチャンスある」とトランプ大統領…ゼレンスキー大統領も「我々は3者会談の準備できている」

アメリカのトランプ大統領は18日、ロシアとの和平実現に向け、ウクライナのゼレンスキー大統領らと会談しました。

トランプ氏は、協議がうまくいけば「ロシアを含めた3者会談が開かれ、戦争を終わらせるチャンスがある」と語りました。

トランプ大統領：

すべてが順調に進めば、3者会談を開催でき、戦争を終結させる合理的な可能性が生まれるだろう。

ゼレンスキー大統領：

大統領が述べたように、我々は3者会談の準備ができている。3者会談への良い兆候だ。

トランプ氏は会談の冒頭、記者団に対し「『安全の保証』についてはウクライナに多くの支援が提供される」と述べ、ウクライナが求める長期的な「安全の保証」にアメリカが関与する姿勢を示しました。

そのうえで、「ロシアを交えた3者会談があれば、戦争を終わらせるチャンスがある」と語りました。

トランプ大統領：

現在の境界線を考慮し、領土交換の可能性も議論する必要がある。

トランプ氏は、ゼレンスキー氏やヨーロッパの首脳を交えた会談にも臨み、ロシアが求めるウクライナ領土の一部譲渡や交換、ウクライナへの「安全の保証」を協議しました。

トランプ氏は、会談を終えたあと、プーチン氏に電話で協議内容を報告するとともに3者会談の実現を探る考えで、「1、2週間のうちに、問題が解決されるか戦闘が継続するか明らかになる」としています。