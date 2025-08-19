

歴代興行収入TOP5に食い込んできた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。写真は十二鬼月・上弦の参である猗窩座。強大な力を持ち、炭治郎たちの前にたちはだかる（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

【ランキングを全部見る】映画歴代興行収入「TOP10｣はこちら！劇場版「鬼滅の刃」は何位？他の上位作品は？

夏休みに入ってからも快進撃を続ける『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、公開31日間で興行収入257.8億円を突破し、日本の歴代興収ランキングで4位まで浮上した。

『君の名は。』（2016年／251.7億円）、『アナと雪の女王』（2014年／255億円）を抜き、3位の『タイタニック』（1997年／277.7億円）も射程圏内。来週にはTOP3入りになりそうだ。

上半期に一大ムーブメントとなった『国宝』も堅調で、公開73日間で105億円を突破。邦画実写歴代興収1位の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年／173.5億円）以来、実に22年ぶりの100億円超えとなり、歴代45位、邦画実写歴代3位にランクインした。

歴史的なヒットに湧く映画業界だが、歴代興収TOP10に目を向けると、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のランクインによって、TOP10内の邦画実写はゼロになった。

そこには、近年の映画業界のヒット傾向と近年の苦境が表れている。それでは早速、「歴代興収トップ10」と「邦画実写歴代興収トップ10」の2つを見ていこう。



上半期の映画界を代表するムーブメントになった映画『国宝』。写真は主人公・喜久雄を演じた吉沢亮（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

歴代ランキングを席巻するアニメの“4つの勢力”

歴代興収ランキングTOP10の内訳は、アニメ8本（うち洋画アニメ1本）と洋画実写2本。近年の年間映画興収ランキングのTOP5は、ほぼアニメが独占していることに表れているが、とくに邦画アニメが圧倒的に強い。

そんなアニメのなかでも、次ページの歴代興収ランキング（8月17日時点）を見ると、4つの勢力があることがわかる。

※外部配信先ではランキングがうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。





まず、長年にわたってその屋台骨を支えてきたスタジオジブリ作品。2位の『千と千尋の神隠し』（2001年／316.8億円）のほか、9位の『もののけ姫』（1997年／201.8億円）、10位の『ハウルの動く城』（2004年／196億円）とTOP10内に3作品をランクインさせている。

TOP10圏外でも、『崖の上のポニョ』（2008年／155億円）は16位、『風立ちぬ』（2013年／120.2億円）は34位、『君たちはどう生きるか』（2023年／94億円）は59位、『借りぐらしのアリエッティ』（2010年／92.6億円）は65位、『ゲド戦記』（2006年／78.4億円）は92位と、100位以内に8本登場。

2014年にアニメーション映画制作部門を解散するまで、夏休み映画といえばスタジオジブリのアニメであり、日本アニメの顔となるスタジオだった。

【ランキングを全部見る】本記事5ページ目では、邦画実写の歴代興行収入ランキングTOP10も掲載している。2025年の注目映画の1つである『国宝』は何位？

人気漫画原作の劇場版アニメが拡大

もうひとつが、人気漫画を原作にする劇場版アニメ作品だ。

コロナ禍の特殊な環境下で破格のスーパーヒットになった1位の『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年／407.5億円）と、その続編であり前作超えに大きな注目が集まっている4位の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（＊）をはじめ、話題作が続いている。

7位の『ONE PIECE FILM RED』（2022年／203.4億円）、13位の『THE FIRST SLAM DUNK』（2022年／164.8億円）、15位の『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年／158億円）、18位の『名探偵コナン 隻眼の残像』（＊2025年／146.6億円）、21位の『名探偵コナン 黒鉄の魚影』（2023年／138.8億円）、23位の『劇場版 呪術廻戦 0』（2021年／138億円）、36位の『劇場版ハイキュー！！ ゴミ捨て場の決戦』（2024年／116.4億円）と、100億円超えだけで9本に上る。

特筆されるのは『名探偵コナン』シリーズだ。歴代TOP100に7本がランクインし、2023年以降は100億円超えをデフォルトにする、過去に例のない大人気シリーズとなっている。近年は毎年劇場版が公開されており、昨今の映画興行においてもっとも期待が寄せられているタイトルだ。



『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』（C）2025 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

また、特徴的なのが、これらの作品いずれもが2020年代公開の近作であること。その背景にあるのがアニメの一般化だ。

かつての邦画アニメは、ファミリー層を中心に若い世代にも支持されたスタジオジブリ作品や、世の中的な話題作となるイベントムービーを除き、コアファンが映画館へ足を運ぶカテゴリーだった。

それが、2020年の『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の大ヒット以降、空気が変わった。推し活が一般的になるのと時を同じくして、アニメは一般層が日常的に観に行く作品になり、映画鑑賞者の裾野が圧倒的に広がった。

とくに近年は、『劇場版ハイキュー！！ ゴミ捨て場の決戦』や『THE FIRST SLAM DUNK』など、従来の人気シリーズだけでなく、新たな100億円超えタイトルが続いている。これらのこの先のシリーズ作品の動向が注目されている。



胡蝶しのぶ（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

東宝の夏休み映画を背負う新海誠監督

次の勢力が、スタジオジブリのあとの東宝の夏休み映画を背負っている新海誠監督作品。6位の『君の名は。』（2016年／251.7億円）では、彗星の如くメジャーシーンに現れたヒットメーカーに、世間の注目がいっせいに集まった。

その後、17位の『すずめの戸締まり』（2022年／149.4億円）、19位の『天気の子』（2019年／142.3億円）と150億円に迫るスーパーヒットを2作続けて送り出している。オリジナルアニメで大ヒットを連発する稀代の作家であり、映画業界の信頼も厚い。

これまで3〜4年に1本のペースで新作を公開してきており、来年もしくは再来年の夏あたりに次作の封切りが期待されるが、1作目のあと、2作目、3作目の評価は割れており、真価が問われる作品になりそうだ。

もともと新海誠監督はインディペンデントのアニメ作家として熱烈なコアファンに支持されていたが、東宝と組んだメジャー第1弾『君の名は。』で一般層向けの作品性に舵を切ったことが、一部のコア層離れも呼んだ。メジャー4作目でのクリエイティブの原点回帰への期待も高まっているようだ。

ディズニー帝国の逆襲がはじまるか

最後のひとつが世界のディズニー作品。ファミリー層からの支持をベースに、若い世代のデートムービーとしても人気を得ている。5位の『アナと雪の女王』（2014年／255億円）をはじめ、TOP100に9本がランクインしている。

29位に『アナと雪の女王2』（2019年／133.7億円）、38位に『ファインディング・ニモ』（2003年／110億円）、43位に『トイ・ストーリー3』（2010年／108億円）、49位に『トイ・ストーリー4』（2019年／100.9億円）、61位に『モンスターズ・インク』（2002年／93.7億円）、67位に『ベイマックス』（2014年／91.8億円）、73位に『モンスターズ・ユニバーシティ』（2013年／89.6億円）、98位に『ズートピア』（2016年／76.3億円）がある。

一方、コロナ禍と前後して、ポリコレや文化・人種の多様性への過度な配慮が目立つ作風が矢面に立ったほか、日本では一時期、ディズニープラスでの配信と劇場公開のタイミングを巡る興行側との軋轢も生じ、2020年代は50億円を超えるヒットがなかなか生まれない苦境が続いていた。

しかし、昨年から今年にかけて、息を吹き返すように『インサイド・ヘッド2』（53.6億円）、『モアナと伝説の海2』（51.7億円）と大ヒットが帰ってきている。

ディズニーは、歴代興収TOP100に実写でも9本をランクインさせており、アニメとあわせると実に18本（合併前のFOX作品は含まず）の実績を持つ。本国のトップ交代やクリエイティブ体制の見直しを経て、再びディズニー帝国の時代が到来しつつあるのかもしれない。

実写で歴代興収TOP10に入るのは、3位の『タイタニック』（1997年／277.7億円）と8位の『ハリー・ポッターと賢者の石』（2001年／203億円）の2本。いずれも2000年代前後の洋画の年間興収比率が6〜7割を占め、邦画を圧倒していた洋画全盛期の作品だ。

2010年代中盤以降、邦画に逆転された洋画は、現在はすっかり邦高洋低の市況が当たり前となり、深刻な洋画離れが叫ばれる。一方、歴代興収ランキングの邦画実写は、前述の『踊る大捜査線 THE MOVIE2』の次は、38位の『南極物語』（1983年／110億円）まで時代が遡る。それほどまでに100億円を超える大ヒットが生まれていない。





ついに100億円を超えた『国宝』

そんななか今年大きな注目を集めているのが『国宝』（＊）だ。その作品性が高く評価され、公開から2カ月を過ぎた現在も興収を伸ばし続けている（公開73日間で105.4億円）。

100億円超えというマイルストーンの次は、邦画実写歴代2位の『南極物語』（1983年／110億円）超えへの期待が高まっている。



『国宝』（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会



冨岡義勇（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

今年は映画業界が近年稀に見るホットトピックに沸いていることが、歴代興収ランキングから見るとわかりやすい。

『鬼滅の刃』と『国宝』の2作は世の中的な話題になるとともに、これからまだまだ興収を伸ばすだろう。歴代興収ランキングの話題はしばらく続きそうだ。

＊は上映中の作品

【もっと読む】劇場版「鬼滅の刃」が公開3週目で“興収の伸び率が鈍化”の必然 歴史的ロケットスタートの一方、“前作超えに黄信号”が点る理由は？ では、映画に詳しいライターの武井保之氏が、劇場版「鬼滅の刃」最新作の興行収入の現状と展望について詳細に解説している。

（武井 保之 ： ライター）