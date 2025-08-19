黄シャツに注目した米国アナウンサーたち

日本では「願掛け」「ゲン担ぎ」といった風習に倣ったり、ラッキーカラーやラッキーアイテムに願いを込めたりすることがある。そこで多くの日本人は、「欧米ではどうなのか？」という素朴な疑問を抱くのではないだろうか。

【写真】松山、ウッズ、マキロイ、シェフラー…色やアイテムに思いを託すゴルファーたち

女子ゴルフ今季最後のメジャー大会となった8月のAIG全英女子オープン最終日。この日を単独首位で迎えた山下美夢有が１番ティに登場すると、米国のTV中継のアナウンサーと解説者は、いきなりこんな会話を交わし始めた。

「ヤマシタはイエローのニットですね」

「ヒデキ・マツヤマがマスターズで優勝したときも、最終日はイエローのシャツでしたね」

「イエローはジャパンのラッキーカラーなのですかね」

AIG全英女子オープンを制した山下美夢有

松山英樹が2021年マスターズの最終日に着ていたシャツは、確かに黄色だった。松山は黄色を自身のラッキーカラー、勝負カラーとしており、日ごろから最終日は黄色いウエアを着用すると決めている。

山下の場合は、黄色がラッキーカラー、勝負カラーというわけではない様子で、全英女子オープン最終日はたまたま黄色を選んだだけだったのかもしれない。

だが、米国のTV中継の解説者らが、山下の黄色いニットに真っ先に着目し、「マツヤマのマスターズ制覇の日と同じ色だ」「日本のラッキーカラー？」といった会話を始めたことは、幸運をもたらす色やモノに思いを寄せるという考え方や風習が、欧米にもあることを物語っていた。

タイガー・ウッズの赤シャツはおなじみ

今さらながらに振り返れば、ラッキーカラーを信じる風習は、ゴルフ界では四半世紀以上も前から見られた。王者タイガー・ウッズが最終日に必ず身に付ける赤いシャツは「サンデーレッド」と呼ばれ、ウッズと同義語のように言われてきた。

勝敗が決まる最終日に、ウッズが赤いシャツを着る理由は、タイ出身の母親クルティダさんが「赤色は我が息子に力をもたらすパワーカラー」と信じていたからだと言われている。

ウッズ自身も赤色を自らのラッキーカラーと信じ、ジュニア時代も、カレッジ時代も、試合ではレッドシャツを着ていた。プロ転向後も最終日は必ずサンデー・レッドシャツに身を包み、メジャー15勝、通算82勝を挙げてきた。

マキロイのマスターズ優勝に秘話

王者ウッズがラッキーカラーを信じ続けているように、世界の他のトッププレーヤーの間でも、ラッキーカラーやラッキーアイテムに思いを託した例は、案外、多く見られる。

たとえば、今年4月に悲願のマスターズ初制覇とキャリアグランドスラムを達成した北アイルランド出身の36歳、ローリー・マキロイ。「今年こそはマスターズで勝ちたい」という切なる思いをあるモノに託し、マスターズ・ウィークは毎日それを身に付けてマグノリアレーンをくぐったという秘話が、今ごろになって明らかになり、米欧メディアで紹介された。

2024年12月にニュージーランドを訪れたマキロイは、PGAツアーでもDPワールドツアーでも親しくしているツアー仲間でニュージーランド出身のライアン・フォックスとともに、同国の超名門コースであるタラ・イティ・ゴルフクラブでラウンドを楽しんだ。その際、一緒にプレーしたニュージーランドの元首相ジョン・キー氏からポウナムのペンダントを贈られたのだそうだ。

ニュージーランド政府観光局の公式HPによると、ポウナムは「ニュージーランドの南島にある河川の河床や岩石から採取されるグリーンストーン」「貴重なパワーを持つ石」と言い伝えられ、「マオリの人々の間では古くからポウナムにデザインを施し、シンボルをきざみ、聖なるタオンガ（宝物）として大切に身につけてきた」という。

マスターズ優勝後に本人から聞いたと

マキロイは、キー氏からプレゼントされたポウナムのペンダントを、今年のマスターズ・ウィークの際は毎日、身に付けてオーガスタ・ナショナルに向かい、そして悲願の初制覇を果たした。

この話は、マキロイ自身から明かされたわけではなく、前述の一緒にラウンドしたフォックスが8月5日、DPワールドツアーのリモート会見の際に初披露し、米欧メディアを驚かせた。

フォックスいわく、「僕がこの話をローリーから聞いたのは、彼がマスターズで優勝した後に初めて会ったときだった。ローリーは『このポウナムはきっと幸運の証だと思い、マスターズ・ウィークは毎日、身に付けてマグノリアレーンをくぐった』と言っていた」。

その話をフォックスがキー氏に伝えると、キー氏は、ポウナムのペンダントを首から下げたマキロイと一緒に乗用カートに乗って笑顔で写った記念写真を、すぐさまフォックスに送ってきたそうだ。

勝てそうで勝てないことを繰り返してきたマキロイは、きっと藁をもつかむ思いで、ポウナムの不思議なパワーに祈りを込めていたのだと思う。

プレーの際は絶対に長ズボンで

ウッズのサンデー・レッドシャツ、マキロイのポウナムとは少々ニュアンスが異なるが、夢見る思いを「真似る」という行為に託した、こんな例もある。

マスターズ2勝を挙げ、今年は全米プロと全英オープンを制し、メジャー4勝を含む通算17勝を挙げて世界ランキング1位を独走中の29歳、米国出身のスコッティ・シェフラー。彼は幼少時代から、どんな猛暑の下でも短パンを履かず、常に長いズボンでプレーしてきたという。

ジュニアやアマチュアの大会では短パン着用が許可されており、夏場の試合では大半の選手が短パン姿でプレーする。しかし、短パンが禁止されているPGAツアーの試合では、選手がみな長いパンツを履いているため、シェフラー少年は「だから僕も長ズボンでゴルフをする」と言い張っていたそうだ。

現在、シェフラーは世界ランキング1位、マキロイは2位。世界の頂点に上り詰めている彼らにも、そうやって切なる思いをモノやコトに託した経験があったというのは、ちょっぴり意外な発見なのではないだろうか。

ボールが持っている運の量には限りがある

男女を問わず、プロゴルフの世界では、自分にとって特別な意味があるコインをマーカー代わりに大事に使っている選手の姿が多く見受けられる。

また、かつてメジャー4勝を挙げて世界のゴルフ界を席捲した南ア出身のビッグスター、アーニー・エルスは、バーディーを取るたびに、次ホールではボールを新しいものに変えていた。

その理由は「1つのボールが持っている運の量にはリミットがあって、バーディーを取ったら、そのボールの運は尽きる」というものだった。もちろん、真偽のほどは定かではないが、エルスはそう信じていた。

言葉をタトゥーで刻む選手も

どこかで見かけたフレーズや、誰かから聞かされた言葉を、タトゥーにして体に刻み、それを見ることで心を落ち着かせているという例もある。

フランス出身のマシュー・パボンは、かつてハーバード大学を訪れた際に見た、壁に掲げられた一文を「拝借し、座右の銘にしている」とのこと。彼の右手の甲には「今、溢れ出す涎（よだれ）は明日の喜びになる」という意味合いの長い英文フレーズが、小さな文字でぎっしりと刻まれている。

34歳の米国人選手、通算6勝を挙げているマックス・ホーマは「無慈悲」「過酷」を意味する「relentless」という一語を右手首に彫り、自身を鼓舞している。

ウッズのサンデー・レッドシャツ、マキロイのポウナム、シェフラーの長ズボン、エルスのボール、パボンやホーマのタトゥーという具合に、思いの託し方やゲン担ぎ、願掛けの方法は、人それぞれであり、欧米と日本とでは、少々感覚が異なるものもある。

だが、切なる思いを抱いてゴルフクラブを握り、夢が大きいほど、目標達成が難しいほど、それを叶えたいという思いを何かに託したくなることは、きっと万国共通なのではないだろうか。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

