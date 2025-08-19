睡眠不足に悩む現代人をテーマにした電車内広告が評価されました。睡眠関連事業を手がけるブレインスリープが制作した「脳が眠る電車」が、交通広告グランプリ2025の車両メディア部門で優秀作品賞を受賞しました。

「脳を休ませる」

ブレインスリープの広告

「交通広告グランプリ」は、駅や車両、デジタルサイネージなどの交通広告作品を対象に、表現の新しさや完成度、媒体特性の活用度などを審査し、優れた企画を顕彰するものです。今回は「駅メディア」「駅ポスター」「車両メディア」「デジタルメディア」「空間プロデュース」「メディアプロモーション」の6部門で選考が行われました。

受賞作は2025年3月10日（月）〜23日（日）にかけて京浜東北線に掲出されたものです。「脳を休ませる」という発想から、文字や情報を極力減らしたシンプルなデザインを採用。乗車中の短い時間でも、視覚的刺激を抑えることで、利用者の脳をひととき休ませる狙いがあるとしています。情報を詰め込みがちな従来の広告とは異なり、静かな印象の表現がかえって注目を集めたということです。

ブレインスリープはこれまで、睡眠の質を高める製品やサービスの広告を電車内に展開してきました。昨年9月には「疲労回復度116％」をテーマにした企画で話題を集めています。今回は年度末の多忙な時期に合わせ、脳の疲労軽減を意識した新しいアプローチに挑戦したということです。

同社は睡眠医学に基づく研究や商品開発、企業・医療機関へのコンサルティングなどを行い、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニー。受賞について「SNSなどでも反響があり、初の優秀作品賞となった。今後も睡眠をテーマに社会へ提案していきたい」としています。

（写真：株式会社ブレインスリープ）

