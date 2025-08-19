¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡Á°ÅÄÍª¸à¡ÈÂè2ÀèÈ¯¡É¤ÇÂÔµ¡¡¡½ÅÍ×¶ÉÌÌ¤ò¡ÖÆÀ°Õ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦Á°ÅÄÍª¤¬Í»ö¤Î¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£16Æü¤Î1·³ºÆ¾º³Ê¸å¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡Ãæ¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç1»î¹ç¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢½ÐÈÖ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£½µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂè2ÀèÈ¯¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡ÈÀèÈ¯¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡É¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡ÊÂçºå¶Í°þ»þÂå¤Ë¡ËÂçÉñÂæ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤â1·³¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë¡ËÉñÂæ¤ÎÊý¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÍª¤âÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÆÀ°Õ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¥×¥í¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï·îÆâ¤ÎÆüÄø¤¬½µ5»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤ÎËç¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡È´ü´Ö¸ÂÄê¡É¡£ºÆ¤ÓÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£