¡¡¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡Ö°ðºÊÆóÏº¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£°ðºÊÆóÏº¤³¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥â¥í¡¼¤µ¤ó¤¬º£Ç¯£··î£²£¸Æü¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯£·£µ¡£¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ê¤¬¤éàÆüËÜÌ¾á¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î°Û¿§¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¡¢¥×¥í¥ì¥¹É¾ÏÀ²È¤ÎÌçÇÏÃéÍº»á¡Ê£¸£·¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯½Ð¿È¤Î¥â¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢·»¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ó¤¬»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ£±£¹£·£±Ç¯¤Ë¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£¹õÄ¬ÂÀÏº¡Ê¥Æ¥Ç¥£¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡Ë¤ËÂ³¤¯Î±³ØÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯£··î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎµÈ¸¶¸ù¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï°ðºÊÆóÏº¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌçÇÏ»á¡Ê°Ê²¼ÌçÇÏ¡Ë¹ñºÝ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß¡£¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢£Ó£×£Ó¤Ë¤â½Ð¤Æ¥ì¥¹¥é¡¼¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤Ï¡ÖÆóÏº¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¿¤Í¡£ÉÝ¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÇµÈ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ðºÊ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡Æ±´üÆþÌç¤Ë¤ÏÄá¸«¸ÞÏº¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥í¡¼¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ÎÍØ¶Ê¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌçÇÏ¡¡Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ç½É½ê¤ÎÃç´Ö¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ê¼Â²È¤Ê¤É¤Ë¡Ëµ¢¤ë¡£¡Ê¹ç½É½ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ËÆóÏº¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²ÎÍØÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¤ó¤À¡£¿¹¾»»Ò¤Î¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¡×¤¬Âç¹¥¤¤ÇÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¥Þ¥¤¥Æ¥£°æ¾å¤Ë¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Î¼ýÏ¿¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜ¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ´¶·ã¤·¤¿¤ó¤À¡£¿¹¿Ê°ì¤È·ëº§¡Ê£¸£¶Ç¯¡Ë¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¢¡Ä¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤Àº¹ÊÌ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢¹õÄ¬¤¬µ¢¹ñ¸å¤â¡¢·»¤ÎÎå¤Þ¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¤¥¸¥á¤ËÂÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¸Î¥Þ¥¤¥Æ¥£°æ¾å¤µ¤ó¤È¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý»á¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤¿¡£ÉÍ¸ý»á¤Ï¸å¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦½÷²¦¤ÇÄ¹½÷¤Îµþ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ºÝ¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¥â¥í¡¼¤µ¤ó¤é¤ËÀ¸¸å£³¤«·î¤Îµþ»Ò¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñºÝ¤ËÍèÆü¤·¤¿¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¡¢¥Ó¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥´¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥³¤éÀ¤³¦Åª¤Ê¶¯¹ë¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤òÌ³¤á¤ÆÀ®Ä¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥í¥·¥â¥Õ¡Ë¤È¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌçÇÏ¡¡Åö»þ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ý¥ó¥Ô¥É¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤ÏÆóÏº¤ò¡Ö¥Ý¥ó¥Ô¥É¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¿¤è¡£ÆóÏº¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÈÖÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»þ´ü¤Ë¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¡£»¨ÍÑ¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤·¤¿¤·¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ê£¸£±Ç¯£¹·î¤Ë¡Ë¹ñºÝ¤¬ÄÙ¤ì¤¿¸å¤â¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ë½ÅÊõ¤¬¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Ç¤â³°¹ñ¿ÍÂ¦¤Ç¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ì¤¿¤«¤é¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï´î¤Ð¤ì¤¿¤è¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò°¦¤·¡¢¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹²ò»¶¤Î°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÎÞ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÌçÇÏ¡¡ËÜÅö¤Ç¤·¤ç¡£´îÅÜ°¥³Ú¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿Í¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ëµã¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤·¡¢ÂçÊÑµÁÍý·ø¤¯¡¢°úÂà¸å¤â¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤Î¼«Âð¤«¤é»ä¤Î¼«Âð¤Ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¡Á¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤ó¤Ê³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¤¤¤Ê¤¤¤è¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤è¡££²£°£±£±Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äá¸«¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ë¹õ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Í¡£
¡¡£··î£²£´Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£±¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ðºÊÆóÏº¤âÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ò»Ù¤¨¤¿¸ùÏ«¼Ô¤À¡£
¡¡¡ù¤¤¤Ê¤º¤Þ¡¦¤¸¤í¤¦¡¡ËÜÌ¾¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥â¥í¡¼¡££±£¹£´£¹Ç¯£¹·î£±£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯½Ð¿È¡££·£±Ç¯¤Ë·»¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ó¤Î¤Ä¤Æ¤Ç¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÎ±³Ø¡£Æ±Ç¯£··î¤Ë¡Ö°ðºÊÆóÏº¡×¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È£·£µÇ¯¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¤ËÅÏ¤ê¡¢·»¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç³èÌö¡££¸£±Ç¯¤Ë¹ñºÝÊø²õ¸å¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¡¢¿·ÆüËÜ¡¢£Ó£×£Ó¤Ê¤É¤Ë»²Àï¡££¸£³Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£°úÂà¸å¤Ï¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¶á¹Ù¤ÇÄí±à´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£