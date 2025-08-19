「彼らと同居する列強国は必ずと言っていいほど苦しんでいる」９月再開のW杯欧州予選で“台風の目”になりそうな曲者は？ ９月８日の一戦は大注目
北中米ワールドカップのヨーロッパ予選で最大の注目グループはI組だろう。世界制覇４回を誇るイタリア、アーリング・ハーランドら良質なタレントが揃うノルウェーに加え、アンダー世代も強い曲者イスラエルと、複数の実力国がひしめいている。
消化試合数にバラツキがある中での現在の順位表は以下のとおりだ。
＜グループIの順位表＞
１位 ノルウェー 勝点12／４勝０分０敗／13得点・２失点
２位 イスラエル 勝点６／２勝０分１敗／７得点・６失点
３位 イタリア 勝点３／１勝０分１敗／２得点・３失点
４位 エストニア 勝点３／１勝０分３敗／５得点・８失点
５位 モルドバ 勝点０／０勝０分３敗／２得点・10失点
注目のひとつはイスラエルの戦いぶりだ。識者の河治良幸氏曰く「彼らと同居する列強国は必ずと言っていいほど苦しんでいる」。アヤックス在籍の攻撃的MFオスカー・グロウフ、中盤の主力モハメド・アブ・ファニ、キャプテンでサイドバックのエリ・ダサ、CBのラズ・シュロモなどを擁し、今予選はノルウェーに敗れたものの、エストニアに連勝。ノルウェーに次ぐ２位につけている。
「伝統的にホームで強い」と河治良幸氏が言うように、底力はある。そんなイスラエルは９月５日にアウェーでモルドバと、同８日にホームでイタリアと戦う。ここで連勝すれば、グループIで“台風の目”になりそうだ。
その意味でも、９月８日のイタリア対イスラエル戦は大注目の一戦である。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
