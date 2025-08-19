10月31日に公開される山田裕貴主演映画『爆弾』の主題歌が宮本浩次の楽曲「I AM HERO」に決定し、あわせてリリックムービーが公開された。

本作は、「このミステリーがすごい！ 2023年版」（宝島社）や「ミステリが読みたい 2023年版」で1位に輝いた呉勝浩の小説を原作にしたミステリー。『キャラクター』『恋は雨上がりのように』『帝一の國』などの永井聡が監督を務めた。

山田が警視庁捜査一課でスズキタゴサクと真っ向から対峙する交渉人・類家役で主演を務めるほか、伊藤沙莉が爆弾捜索に奔走する交番勤務の巡査・倖田役、染谷将太がスズキタゴサクの過去を追う所轄の刑事・等々力役、渡部篤郎が類家とともにスズキタゴサクと交渉する上司・清宮役、そして佐藤二朗がスズキタゴサク役で出演する。さらに、坂東龍汰が倖田の相棒で彼女と同じく交番に勤務する巡査長・矢吹、寛一郎がスズキタゴサクの見張り役を務める刑事・伊勢をそれぞれ演じる。

そんな本作の主題歌が、エレファントカシマシのボーカル＆ギターの宮本浩次が作詞・作曲を手がけた新曲「I AM HERO」に決定。プロデューサーを務めた岡田翔太は、「本作は『今まで見たことのない一本』を追求しており、音楽の面でも”衝撃”を与えてくれる一曲を模索していました。宮本さんは私が子供の頃から大好きだったアーティストで、憧れの大人像でもあり、そんな今の宮本さんが『爆弾』にどう向き合い何が生まれるのかに興味が湧き素直にお願いしました。昨今耳にしたことが無いような熱量の一曲を頂けました。本当に感謝です」とコメントを寄せた。

宮本が主題歌を担当するにあたり、永井監督と直接対話をしたそう。監督の本作への思いの強さと期待の大きさに心打たれたという宮本は、「『爆弾』で描こうとしている大きなテーマの一つは『本当の自分の声』だと私は思います。これこそ私たちが生きていく上で絶対に避けて通ることのできない恐ろしいテーマであり、永遠に未解決の問題でもある。そういう私なりの解釈を全力でこの曲『I AM HERO』に私は込めました」と語っている。

また、主演の山田は、「宮本さんが主題歌を担当されると伺った瞬間、直感的にタゴサクの顔が思い浮かびました。ところが、実際に“I AM HERO”“I AM HERO”と繰り返される歌詞を耳にしたとき、それはむしろ、自らを鼓舞しながら残酷で救いのない世界に立ち向かう類家の姿に重なって聞こえました。くじけそうな瞬間、背中を押してくれる楽曲ですし、映画『爆弾』を、爆発させてくれる力強いメッセージが込められている主題歌になっています。是非、映画と併せて楽しみにしていてください」と楽曲の魅力を語った。

映画『爆弾』主題歌 リリックムービー あわせて公開されたのは、楽曲の一端を“耳と目”で味わえるリリックムービー。舞台は映画の重要シーンのひとつ・取調室。そこに「俺の野望 俺の絶望 俺の明日 さあ行くぜ I AM HERO I AM HERO I AM HERO I AM HERO」という宮本の力強い歌声が響き渡る。同時に画面いっぱいに躍る印象的なフレーズと「映画『爆弾』」の巨大ロゴが現れるインパクトのある映像となっている。

コメント宮本浩次（主題歌担当）

私はこの四月映画『爆弾』主題歌の件で永井聡監督とはじめてお会いしました。私と対面して席についた監督は映画で描こうとしている核心の部分と主題歌が荷うべき役割について力強く話されました。私は永井監督のこの映画に賭ける意気込みと熱い思い、そして曲に寄せる大きな期待にいささか圧倒されながら、同時に感動したことをよく覚えております。会談後私はとても清々しい気持ちで帰りの車に乗り込み、監督の話を改めて頭の中で反芻しながらはやくも車中で主題歌の大まかな構想を得ることに成功しました。『爆弾』で描こうとしている大きなテーマの一つは「本当の自分の声」だと私は思います。これこそ私たちが生きていく上で絶対に避けて通ることのできない恐ろしいテーマであり、永遠に未解決の問題でもある。そういう私なりの解釈を全力でこの曲「I AM HERO」に私は込めました。今はこの曲が映画『爆弾』を盛り上げる一助ともなりまた映画ともども愛される曲になりますように、そんな風に思っています。最後に私に声をかけて下さった永井聡監督及びプロデューサー岡田翔太氏に心から感謝を申し上げます。このような大きな舞台で思い切った曲に仕上げることができました。本当にありがとう！

山田裕貴（主演）宮本さんが主題歌を担当されると伺った瞬間、直感的にタゴサクの顔が思い浮かびました。ところが、実際に“I AM HERO”“I AM HERO”と繰り返される歌詞を耳にしたとき、それはむしろ、自らを鼓舞しながら残酷で救いのない世界に立ち向かう類家の姿に重なって聞こえました。くじけそうな瞬間、背中を押してくれる楽曲ですし、映画『爆弾』を、爆発させてくれる力強いメッセージが込められている主題歌になっています。是非、映画と併せて楽しみにしていてください。

岡田翔太（企画・プロデューサー）本作は「今まで見たことのない一本」を追求しており、音楽の面でも”衝撃”を与えてくれる一曲を模索していました。宮本さんは私が子供の頃から大好きだったアーティストで、憧れの大人像でもあり、そんな今の宮本さんが「爆弾」にどう向き合い何が生まれるのかに興味が湧き素直にお願いしました。昨今耳にしたことが無いような熱量の一曲を頂けました。本当に感謝です。（文＝リアルサウンド編集部）