¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î£³²óÀï¤ÇÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ë¤Ïà°Û¿§¤Î¼çË¤á¤¬¤¤¤¿¡££³»î¹ç¤Ç£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£¿Î¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¡£
¡¡£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤È¤Î£²²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£¸²ó¤ËÃÍÀé¶â¤Îº¸±Û¤¨¤Î·è¾¡ÂÇ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¹âÉôÅê¼ê¤Ïµå¤âÂ®¤¯¤Æ¥«¥Ã¥È¤â¥¥ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²Ç¯À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹¥Åê¼ê¡££³ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤ÇÂÇ¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¦¥Á¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡££±¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂÇµå¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È»õÀÚ¤ì¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£¸¥¥í¤Îµð´Á¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥Ñ¥ï¡¼¡¢¤½¤ì¤Ë¿Í²û¤³¤¤¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº´Æ£¤Ï¡¢Ìîµå°Ê³°¤Ç¤âÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¶Ê²È¤ÎÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò±éÁÕ¤·¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¹¥¤¤ÎÊ¸³ØÀÄÇ¯¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¤¤ï¤¯¡Ö·î£³ºý¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢±óÀ¬¤Ë¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë³¤³°À¸³è¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç±Ñ¸ì¤â´®Ç½¤Ç¡¢£²Ç¯»þ¤Î¥°¥¢¥à¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¤ÏÄÌÌõÊÂ¤ß¤ÎÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã¯¤È¤Ç¤â¤¹¤°ÂÇ¤Á²ò¤±¤ëà¥³¥ß¥åÎÏá¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤¬¶Ã¤¤¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢½É¼Ë¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¼ç¾¤Î¾®Àî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Èº´Æ£¤¬£²¿Í¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡ÖÀ¾Ã»¤ÎÁª¼ê¤«¡¢´èÄ¥¤ê¤ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤Èº´Æ£¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Î£²Ëü±ß¤ÎµëÉÕÌäÂê¤òÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¿Í¤ÈÊ¿µ¤¤ÇÁªµó¤ä¼Ò²ñ¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤À¤±¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤í¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®Àî¤ÏÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÎÍ½Äê¤À¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÆ±¹»ÀèÇÚ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¤¤¿¤Û¤É¡£¥¹¥¿¡¼À¤â½½Ê¬¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£