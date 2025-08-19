新潟、中京の２場で実施された暑熱対策の『競走時間帯の拡大』も先週で終了。初の実施となった中京では、既に導入済みの冷風機や送風ファンなどに加えて、地下馬道に天井扇風機３５台、下見所にトルネード式ミストファン４台を新設するなどの対策が施され、ファン向けには１００人ほどが入れる空調付きテントも設置された。

中京６日＋新潟１日と、計７日間の暑熱対策開催に騎乗した川田Ｊ。感想を聞くと「後半４つのレースに関しては馬は少し楽になります。気温以上に日差しの強さが柔らかくなるので体感もマシになる。ただ、異常なほど暑いなか走る８Ｒまでの馬に比べればマシというだけ。馬にとって決して楽ではないし、プラスでもない。マイナスが少し少なくなるだけです」と説明してくれた。

騎手の体調面や体力面についてはどうなのか。１〜３Ｒと連続騎乗だった８月２日を振り返り、「最初から４連続と分かっていれば、その精神力で乗るけど、あの暑さのなか３連続は体力的に限界でした」と吐露。また、１〜５Ｒの後に約３時間の昼休みを挟む２部構成については「いったんリフレッシュして回復できる。午後は午後できちんと仕事ができる。消耗し続けた状態ではなく、体力を回復してやり直せるので体が楽ですね。“前半で１日が終わり、後半に新たな１日”と考えて乗っています。切り替えて今日、切り替えて今日という風に。その方が気持ちがスッキリする」と語る。メリハリにリセット。体と頭を切り替えることがパフォーマンス向上につながるようだ。

人馬を送り出す調教師はどう捉えているのだろうか。福永師に聞いた。「４時ぐらいから涼しくなるから後半は馬にも人にもいい。自分も騎手時代はひとレース開いたらシャワーを浴びて水風呂に入っていて疲れも取れるし、リフレッシュする。（サッカー元日本代表の）ヤット（遠藤保仁氏）がハーフタイムでシャワーを浴びていたように、汗でベタベタだと疲れがたまる感じがする。体力の回復が違う」と力説した。

「ナイターにするしかないのでは」。今後の対策について、福永師はこう提言する。今回の中京開催は最終レースで照明が点灯。ナイターについてはジョッキーとＪＲＡで長い間、話し合いが行われていると聞く。以前は日本中央競馬会競馬施行規定の６８条『競走の数は１日１２以内とし、日出から日没までの間に行う』とあったが、２２年４月１日に『日出から日没までの間に行う』が削除され、『競走の数は１日１２以内とする』に改正された。規定の縛りがなくなり、ＪＲＡもナイター開催が可能になったのだ。地方競馬との兼ね合いもあって簡単ではないが「いろいろと本気の大掛かりな暑熱対策を考えないとだめ」と話す武豊Ｊの思いと合致するだろう。

ファンからは暑熱対策として「屋根付きのパドックにしては？」という声も耳にするが、屋根があると音が反響して馬に影響を及ぼすと聞く。また、暑いなか、ゲート裏で長く待たされる馬の影響を思えば、馬場入り時間を遅らせることが最善だが、馬券購入の時間が短くなる弊害もあるだろう。今後、ＪＲＡがどんな一手を打つのか−。英断を期待したい。（デイリースポーツ・井上達也）