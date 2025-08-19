ÅÄµ×ÊÝ°ËÅì»ÔÄ¹¡¡¥Á¥é¸«¤»¡Ö19¡¦2ÉÃ¡×È¯¸À¤¬Ì¿¼è¤ê¤«¡ÄÉ´¾ò°Ñ¤¬àµõµ¶¾Ú¸Àá¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤Ø
¡¡ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎò¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ë¿ÊÅ¸¤À¡£°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬£±£¸Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅìÍÎÂç³Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Ç¾ðÊóÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤òµõµ¶¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï£±£³Æü¤ËÉ´¾ò°Ñ¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ë½ÐÀÊ¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤òµÄÄ¹¤é¤Ëà¥Á¥é¸«¤»á¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìó£±£¹¡¦£²ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â´¶È¾Ú½ñ¤òµÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿ºÝ¤ËÏ¿²»¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ç·×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤³¤Î¡ÖÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¡¢º£Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÆþ¤ê¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µÄÄ¹¥µ¥¤¥É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈÝÄê¡£ÃæÅç¹°Æ»µÄÄ¹¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ðµ¶¾Ú¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤òµõµ¶¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÐÄ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä¾¶á¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ï£±£¶Æü¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Öº£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÎÁ´ÍÆ¤¬¤ä¤Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤½¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤Íî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤¿¤²¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¿¿°Õ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¡¡É´¾ò°Ñ¤¬ÅìÍÎÂç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¤ÇÀÁµá¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¸øÉ½¡£¾È²ñ¤Î´ü¸Â¤Ïº£·î£²£¹Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅÄµ×ÊÝ»á¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÇÅÔÆâ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó£³£°Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¾ðÊó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÉ´¾ò°Ñ¤¬µá¤á¤ë¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¤Ï½©¤âÂ³¤¤½¤¦¤À¡£