【初恋DOGs 第8話】愛子、自身の“大胆行動”に動揺 快を襲うトラブルとは
【モデルプレス＝2025/08/19】女優の清原果耶が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「初恋DOGs」（毎週火曜よる10時〜）の第8話が、19日に放送される。
【写真】清原果耶＆成田凌がキス寸前
本作は、愛を信じないクールな弁護士と、動物しか愛せないこじらせ獣医の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。そんな2人の前に、訳アリの韓国人御曹司が現れ、三角関係に発展していく。
快（成田凌）に思わずキスをしてしまった愛子（清原果耶）だったが、自分の大胆すぎる行動に動揺し、快に対して思ってもみない言葉を口にしてしまう。その矢先、優香（深田恭子）のドッグカフェの客が、快の長年の夢である動物保護施設の実現のため、多額の寄付をしたいと名乗りを上げ、愛子も弁護士としてそのやり取りに携わることに。
一方、プライベートを週刊誌に追われたことを機に、自分の存在が愛子たちに迷惑をかけることになるのではないかと悩むソハ（ナ・イヌ）は、愛子への自分の気持ちに密かに蓋をし、愛子と快の関係を後押ししようと決意する。
そんなソハの計らいもあり、愛子と快は、互いに素直になれない気まずさを抱えながら、ともに動物保護施設の見学に出かける。そこで2人は改めて、あの日のキスについて話すのだが…。快をあるトラブルが襲い、3人の関係を大きく揺るがすことに。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆清原果耶主演「初恋DOGs」
◆「初恋DOGs」第8話あらすじ
