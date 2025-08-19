「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）

北都で争われるシリーズ第５戦。主役を担うのは唯一のＧ１馬であるパンジャタワーだ。秋の大舞台を見据え、新馬戦以来となるスプリント戦を選択した３歳マイル王が、どんなパフォーマンスを披露するのか要注目。

３歳マイル王が飛躍の秋へ始動する。ＮＨＫマイルＣを制したパンジャタワーが新馬戦以来のスプリント戦に挑戦。大目標はオーストラリアの超高額賞金レース「ゴールデンイーグル」（１１月１日・ローズヒルガーデンズ）だが、Ｇ１馬としてステップレースでも負けるつもりはない。

約１年ぶりのスプリント戦で、初めての洋芝。担当の五十嵐助手は「もともとＮＨＫマイルＣが駄目だったら（距離を）短くする予定でしたからね。オーストラリアに行く前に１回使いたくて、間隔を考えたらキーンランドＣがベストなのかなというところでした」と参戦の意図を説明する。その上で「１５００メートルに対応できるような内容で競馬をしてもらう感じです。そのなかで結果が出ればですね」と先を見据えつつ、重賞３勝目も視界に捉える。

１８日の１週前追い切りは函館Ｗ５Ｆ６８秒６−３７秒５−１１秒８。フェリーニ（４歳１勝クラス）をかなり後方から追走したが、勢いの違いは歴然。一杯に追われたラストは非凡なスピードを発揮して３馬身先着した。「順調ですね。時計は出過ぎちゃうぐらい。もともとの脚力があり、パワーもありますから」とＧ１馬のさすがの動きを評価する。

「（前走時が）良過ぎましたからね。今回はいい意味で余裕がありますが、（目標は）次なので」と同助手。それでも、唯一のＧ１馬としてライバルを迎え撃つ準備はできている。父タワーオブロンドンが競走馬生活をスタートさせた札幌の地で、豪遠征への勢いを加速させる。