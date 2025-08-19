宮本浩次、山田裕貴主演映画『爆弾』の主題歌を書き下ろし！主題歌「I AM HERO」の一部を聴けるリリックムービーも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「私なりの（映画のテーマの）解釈を全力でこの曲『I AM HERO』に込めました」（宮本浩次）

映画『爆弾』の主題歌が、宮本浩次が作詞、作曲、歌唱した「I AM HERO」に決定した。

映画『爆弾』は、『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）、『ミステリが読みたい 2023年版』（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩のベストセラー小説『爆弾』を映像化。

爆弾のありかを探す警察と犯人との取調室で行われる先読み不能の謎解きゲームと東京中を駆け巡る爆弾探しがリアルタイムで進行する“極限のリアルタイムミステリー”だ。

警視庁捜査一課で、「スズキタゴサク」と名乗る爆弾の存在を予告する謎の中年男と真っ向から対峙する主人公の交渉人・類家役を山田裕貴が演じる他、伊藤沙莉、染谷将太、渡部篤郎、そしてスズキタゴサクに扮する佐藤二朗など実力派俳優たちが顔を揃えている。

そんな本作のために主題歌「I AM HERO」の作詞作曲を手掛けた宮本は、主題歌を担当するにあたり、永井聡監督との直接対話が実現。監督の本作への思いの強さと期待の大きさに心打たれたという宮本は、「『爆弾』で描こうとしている大きなテーマの一つは「本当の自分の声」だと私は思います。これこそ私たちが生きていく上で絶対に避けて通ることのできない恐ろしいテーマであり、永遠に未解決の問題でもある。そういう私なりの解釈を全力でこの曲「I AM HERO」に私は込めました」と熱いコメントを寄せている。

主題歌情報と同時に楽曲の一端を“耳と目”で味わえるリリックムービーが公開。舞台は映画の重要シーンのひとつである取調室。そこに響き渡るのは、「俺の野望 俺の絶望 俺の明日 さあ行くぜI AM HERO I AM HERO I AM HERO I AM HERO」という宮本の力強い歌声。画面いっぱいに躍る印象的なフレーズと「映画『爆弾』」の巨大ロゴが視界を圧倒し、観る者の心を一気に鷲掴みにする。

作品世界と真摯に向き合い生まれた主題歌「I AM A HERO」が、劇中でどのような化学反応を起こすのか。まずはリリックムービーでその迫力を味わってみよう。

映画『爆弾』は、10月31日から全国公開。