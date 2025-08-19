宮本浩次、山田裕貴主演映画『爆弾』の主題歌を書き下ろし！主題歌「I AM HERO」の一部を聴けるリリックムービーも解禁
■「私なりの（映画のテーマの）解釈を全力でこの曲『I AM HERO』に込めました」（宮本浩次）
映画『爆弾』の主題歌が、宮本浩次が作詞、作曲、歌唱した「I AM HERO」に決定した。
映画『爆弾』は、『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）、『ミステリが読みたい 2023年版』（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩のベストセラー小説『爆弾』を映像化。
爆弾のありかを探す警察と犯人との取調室で行われる先読み不能の謎解きゲームと東京中を駆け巡る爆弾探しがリアルタイムで進行する“極限のリアルタイムミステリー”だ。
警視庁捜査一課で、「スズキタゴサク」と名乗る爆弾の存在を予告する謎の中年男と真っ向から対峙する主人公の交渉人・類家役を山田裕貴が演じる他、伊藤沙莉、染谷将太、渡部篤郎、そしてスズキタゴサクに扮する佐藤二朗など実力派俳優たちが顔を揃えている。
そんな本作のために主題歌「I AM HERO」の作詞作曲を手掛けた宮本は、主題歌を担当するにあたり、永井聡監督との直接対話が実現。監督の本作への思いの強さと期待の大きさに心打たれたという宮本は、「『爆弾』で描こうとしている大きなテーマの一つは「本当の自分の声」だと私は思います。これこそ私たちが生きていく上で絶対に避けて通ることのできない恐ろしいテーマであり、永遠に未解決の問題でもある。そういう私なりの解釈を全力でこの曲「I AM HERO」に私は込めました」と熱いコメントを寄せている。
主題歌情報と同時に楽曲の一端を“耳と目”で味わえるリリックムービーが公開。舞台は映画の重要シーンのひとつである取調室。そこに響き渡るのは、「俺の野望 俺の絶望 俺の明日 さあ行くぜI AM HERO I AM HERO I AM HERO I AM HERO」という宮本の力強い歌声。画面いっぱいに躍る印象的なフレーズと「映画『爆弾』」の巨大ロゴが視界を圧倒し、観る者の心を一気に鷲掴みにする。
作品世界と真摯に向き合い生まれた主題歌「I AM A HERO」が、劇中でどのような化学反応を起こすのか。まずはリリックムービーでその迫力を味わってみよう。
映画『爆弾』は、10月31日から全国公開。
■宮本浩次 コメント
私はこの四月映画「爆弾」主題歌の件で永井聡監督とはじめてお会いしました。
私と対面して席についた監督は映画で描こうとしている核心の部分と主題歌が荷うべき役割について力強く話されました。
私は永井監督のこの映画に賭ける意気込みと熱い思い、そして曲に寄せる大きな期待にいささか圧倒されながら、同時に感動したことをよく覚えております。会談後私はとても清々しい気持ちで帰りの車に乗り込み、監督の話を改めて頭の中で反芻しながらはやくも車中で主題歌の大まかな構想を得ることに成功しました。
「爆弾」で描こうとしている大きなテーマの一つは「本当の自分の声」だと私は思います。
これこそ私たちが生きていく上で絶対に避けて通ることのできない恐ろしいテーマであり、永遠に未解決の問題でもある。
そういう私なりの解釈を全力でこの曲「I AM HERO」に私は込めました。
今はこの曲が映画「爆弾」を盛り上げる一助ともなりまた映画ともども愛される曲になりますように、そんな風に思っています。
最後に私に声をかけて下さった永井聡監督及びプロデューサー岡田翔太氏に心から感謝を申し上げます。
このような大きな舞台で思い切った曲に仕上げることができました。
本当にありがとう！
■山田裕貴 コメント
宮本さんが主題歌を担当されると伺った瞬間、直感的にタゴサクの顔が思い浮かびました。
ところが、実際に“I AM HERO”“I AM HERO”と繰り返される歌詞を耳にしたとき、それはむしろ、自らを鼓舞しながら残酷で救いのない世界に立ち向かう類家の姿に重なって聞こえました。
くじけそうな瞬間、背中を押してくれる楽曲ですし、映画『爆弾』を、爆発させてくれる力強いメッセージが込められている主題歌になっています。
是非、映画と併せて楽しみにしていてください。
■岡田翔太（企画・プロデューサー） コメント
本作は「今まで見たことのない一本」を追求しており、音楽の面でも”衝撃”を与えてくれる一曲を模索していました。
宮本さんは私が子供の頃から大好きだったアーティストで、憧れの大人像でもあり、そんな今の宮本さんが「爆弾」にどう向き合い何が生まれるのかに興味が湧き素直にお願いしました。
昨今耳にしたことが無いような熱量の一曲を頂けました。本当に感謝です。
映画情報
『爆弾』
10月31日全国ロードショー！
出演：山田裕貴 伊藤沙莉 染谷将太 坂東龍汰 寛一郎 片岡千之助 中田青渚
加藤雅也 正名僕蔵 夏川結衣 渡部篤郎 佐藤二朗
原作：呉勝浩『爆弾』（講談社文庫）
監督：永井聡
脚本：八津弘幸 山浦雅大
主題歌：宮本浩次「I AM HERO」（UNIVERSAL SIGMA）
配給：ワーナー・ブラザース映画
(C)呉勝浩／講談社 2025映画『爆弾』製作委員会
映画『爆弾』作品サイト
https://wwws.warnerbros.co.jp/bakudan-movie/
宮本浩次 OFFICIAL SITE
https://miyamotohiroji.com/