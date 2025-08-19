　データ班イチ推しのレイピア

　「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）

　北都で争われるシリーズ第５戦。主役を担うのは唯一のＧ１馬であるパンジャタワーだ。秋の大舞台を見据え、新馬戦以来となるスプリント戦を選択した３歳マイル王が、どんなパフォーマンスを披露するのか要注目。また、データ班は２＆３勝クラスを連勝中の上がり馬レイピアをイチ推しだ。

　▼傾向（過去１０年）

　サマーシリーズ創設に伴い、０６年に１０００万特別から重賞に昇格。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈３・１・１・５〉

　２番人気〈２・４・１・３〉

　３番人気〈１・０・２・７〉

　４番人気〈０・１・１・８〉

　５番人気〈１・０・１・８〉

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈５・３・４・４６〉

　　栗　東〈５・７・６・７６〉

　▼ステップ　　　　　

　函館ＳＳ〈３・２・３・３０〉

ヴィクトリアＭ

　　　　　〈１・１・０・１〉

　　　葵Ｓ〈１・１・０・２〉

アイビスＳＤ

　　　　　〈１・０・１・９〉

ＮＨＫマイルＣ

　　　　　〈１・０・０・３〉

　ＯＰ競走〈２・３・２・５８〉

　　準ＯＰ〈１・１・０・３〉

　勝ち馬９頭が芝１２００メートル戦かマイルＧ１から参戦。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬全頭が１桁着順かつ、負けても０秒８差以内だった。また、同７頭が５番人気以内。

　▼性齢　　　　　　　

　　３歳馬〈２・３・０・１８〉

　　４歳馬〈３・３・５・２３〉

　　５歳馬〈４・３・３・３９〉

　　６歳馬〈０・１・１・２０〉

　７歳以上〈１・０・１・２４〉

　３〜５歳馬が中心。牝馬は〈６・４・５・４２〉と大活躍。

　▼距離実績　　　　　

　勝ち馬８頭に芝千二重賞で３着以内があった。

　▼決め手　　　　　

　　逃　げ〈１・２・２・５〉

　　先　行〈３・３・２・３０〉

　　差　し〈５・３・４・４１〉

　　追　込〈１・２・２・４８〉

　勝ち馬９頭が前走の４角（直線競馬出走馬は残り３Ｆ地点）を２〜７番手で通過していた。

　▼注目馬　レイピアが唯一、Ｖデータを全てクリアした。２＆３勝クラスを連勝した勢いそのままに、１９年２着に敗れた父タワーオブロンドンの雪辱を果たせるか。（記録室）