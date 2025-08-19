「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）

北都で争われるシリーズ第５戦。主役を担うのは唯一のＧ１馬であるパンジャタワーだ。秋の大舞台を見据え、新馬戦以来となるスプリント戦を選択した３歳マイル王が、どんなパフォーマンスを披露するのか要注目。また、データ班は２＆３勝クラスを連勝中の上がり馬レイピアをイチ推しだ。

▼傾向（過去１０年）

サマーシリーズ創設に伴い、０６年に１０００万特別から重賞に昇格。

▼人気

１番人気〈３・１・１・５〉

２番人気〈２・４・１・３〉

３番人気〈１・０・２・７〉

４番人気〈０・１・１・８〉

５番人気〈１・０・１・８〉

▼所属

美 浦〈５・３・４・４６〉

栗 東〈５・７・６・７６〉

▼ステップ

函館ＳＳ〈３・２・３・３０〉

ヴィクトリアＭ

〈１・１・０・１〉

葵Ｓ〈１・１・０・２〉

アイビスＳＤ

〈１・０・１・９〉

ＮＨＫマイルＣ

〈１・０・０・３〉

ＯＰ競走〈２・３・２・５８〉

準ＯＰ〈１・１・０・３〉

勝ち馬９頭が芝１２００メートル戦かマイルＧ１から参戦。

▼前走内容

勝ち馬全頭が１桁着順かつ、負けても０秒８差以内だった。また、同７頭が５番人気以内。

▼性齢

３歳馬〈２・３・０・１８〉

４歳馬〈３・３・５・２３〉

５歳馬〈４・３・３・３９〉

６歳馬〈０・１・１・２０〉

７歳以上〈１・０・１・２４〉

３〜５歳馬が中心。牝馬は〈６・４・５・４２〉と大活躍。

▼距離実績

勝ち馬８頭に芝千二重賞で３着以内があった。

▼決め手

逃 げ〈１・２・２・５〉

先 行〈３・３・２・３０〉

差 し〈５・３・４・４１〉

追 込〈１・２・２・４８〉

勝ち馬９頭が前走の４角（直線競馬出走馬は残り３Ｆ地点）を２〜７番手で通過していた。

▼注目馬 レイピアが唯一、Ｖデータを全てクリアした。２＆３勝クラスを連勝した勢いそのままに、１９年２着に敗れた父タワーオブロンドンの雪辱を果たせるか。（記録室）