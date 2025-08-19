【キーンランドＣ】レイピア 連勝の勢い乗る３歳馬が一撃突破へ 唯一のＶデータ全クリアに高まる期待
「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）
北都で争われるシリーズ第５戦。主役を担うのは唯一のＧ１馬であるパンジャタワーだ。秋の大舞台を見据え、新馬戦以来となるスプリント戦を選択した３歳マイル王が、どんなパフォーマンスを披露するのか要注目。また、データ班は２＆３勝クラスを連勝中の上がり馬レイピアをイチ推しだ。
▼傾向（過去１０年）
サマーシリーズ創設に伴い、０６年に１０００万特別から重賞に昇格。
▼人気
１番人気〈３・１・１・５〉
２番人気〈２・４・１・３〉
３番人気〈１・０・２・７〉
４番人気〈０・１・１・８〉
５番人気〈１・０・１・８〉
▼所属
美 浦〈５・３・４・４６〉
栗 東〈５・７・６・７６〉
▼ステップ
函館ＳＳ〈３・２・３・３０〉
ヴィクトリアＭ
〈１・１・０・１〉
葵Ｓ〈１・１・０・２〉
アイビスＳＤ
〈１・０・１・９〉
ＮＨＫマイルＣ
〈１・０・０・３〉
ＯＰ競走〈２・３・２・５８〉
準ＯＰ〈１・１・０・３〉
勝ち馬９頭が芝１２００メートル戦かマイルＧ１から参戦。
▼前走内容
勝ち馬全頭が１桁着順かつ、負けても０秒８差以内だった。また、同７頭が５番人気以内。
▼性齢
３歳馬〈２・３・０・１８〉
４歳馬〈３・３・５・２３〉
５歳馬〈４・３・３・３９〉
６歳馬〈０・１・１・２０〉
７歳以上〈１・０・１・２４〉
３〜５歳馬が中心。牝馬は〈６・４・５・４２〉と大活躍。
▼距離実績
勝ち馬８頭に芝千二重賞で３着以内があった。
▼決め手
逃 げ〈１・２・２・５〉
先 行〈３・３・２・３０〉
差 し〈５・３・４・４１〉
追 込〈１・２・２・４８〉
勝ち馬９頭が前走の４角（直線競馬出走馬は残り３Ｆ地点）を２〜７番手で通過していた。
▼注目馬 レイピアが唯一、Ｖデータを全てクリアした。２＆３勝クラスを連勝した勢いそのままに、１９年２着に敗れた父タワーオブロンドンの雪辱を果たせるか。（記録室）