女優の剛力彩芽（32）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博に足を運び、藤原紀香（54）に日本館を案内されたことを報告した。

剛力は「な、な、な、なんとっ EXPO2025年大阪・関西万博 日本館にお邪魔させていただきました しかも!日本館名誉館長の紀香さんに直接案内していただけてしまった!!そして、愛之助さんもご一緒に… なんっと、幸運な。。。」と報告。白のポロシャツにグレーのミニスカートコーデで、藤原、片岡愛之助（53）とのショットや、日本館を楽しむ姿を投稿した。

剛力は「日本館では改めて、日本の素晴らしさを実感… 日本の伝統や、受け継がれていくものヒトだけではなく、モノや植物・動物も。全てが繋がっていく、繋がっている。『小さな循環』で成り立っている私たち」と感想をつづり「自分の生活はどうかな、普段、何を意識して生活しているかな。と考えさせられることばかり」と振り返った。

さらに「んー、まだまだ伝えたいことがあるんだけど… かなり長くなってしまったのでここまでかな…笑 私もチャンスがあったら、また行きたい。きっと何度行っても感動するんだろうなって思うくらい日本の、伝統や文化、技術は昔からすごい。最後まで読んでくれてありがとうです」と感謝を伝えた。

この投稿にフォロワーからは「なんと贅沢な」「そして大好きな三人が… 最高」「素敵3ショット」「とてもステキなお写真」とコメントが寄せられている。