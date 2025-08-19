「自分の子どもじゃないから楽だろう」我が子と姪を比べ続ける友人と絶縁した女性の告白

たとえ悪気のない一言でも、友人関係に終止符を打ってしまうことがある。特に子育て中は、普段気にならないことにも過敏になるものだろう。投稿を寄せた50代女性は、自身の子どもが「1〜2歳くらい」の頃、ある友人と絶縁した過去を明かした。

「自分（友人）の妹の子どもと私の子どもをやたら比べてきて、煩わしかった」

当時その友人は子どもがいなかった。友人の姪といちいち比べられ、女性にも我慢の限界がきたようだ。（文：湊真智人）

「自分の子どもじゃないからそりゃ楽だろう」

二人の子どもは同い年で、友人はついつい比べてしまったのだろう。具体的な発言内容は不明だが、女性は何を言われてもただただ煩わしかったようだ。当時をこう思い返している。

「私も子育てが初めてで、迷いながら、悩みながら、子育てをしていた時期だったので全く余裕がなかったのです」

初めての子育てで日々ストレスを感じることもあっただろう。そのため友人の発言に反感が募っていったようだ。

「『いちいち比べるな！』とか、『自分の子どもじゃないからそりゃ楽だろう』とか、色々と腹が立つことが多かった気がします」

こうして絶縁を決めた女性だが、現在は「どうでもいいような事だったかもしれません」と冷静に振り返る。そして

「当時は必死だったんですね」

と、自身の気持ちに整理をつけているようだ。