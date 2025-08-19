ロックバンドKingGnuの常田大希（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。タモリ（79）と共に、高級ファッションブランド「ボッテガ・ヴェネタ」のキャンペーンビジュアルを務めたこと、キャンペーンオリジナル楽曲「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」を作曲したことを報告した。

常田は「タモさんの存在が『テレビ』更には『音楽番組』というものに出てみたいと思ったきっかけでした。このお話しを頂いた際、真っ先にタモさんと一緒に出たいと熱望しました」とタモリへの思いをつづり、キャンペーンビジュアルを公開した。

続いて「そして今回ボッテガとタモさんのため『SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA』という曲を作りまして先程ひっそりとリリースしました、宜しければ皆さまも聴いてみてください」と報告し、フォロワーへ呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「予想外なコラボ かっこいい!!!」「最高のツーショット、最高の曲、全部ありがとう」「かっこ良すぎてため息でるわ」とコメントが寄せられている。