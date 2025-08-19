左腕から投げ下ろす速球とカーブを武器に第１次長嶋監督時代の中心投手だったのが新浦寿夫さん（７４）。史上初の最下位に沈んだ７５年から長嶋茂雄さん（享年８９）と歩んだ濃密な時間を振り返った。（取材・構成＝湯浅 佳典）

長嶋監督が就任し、巨人史上初の最下位に沈んだ７５年。入団７年目の新浦は、川上哲治監督の時代はさしたる実績も残していなかったが、新監督は起用し続けた。先発１４試合（２勝７敗）、リリーフで２３試合（４敗）マウンドに上がり、２勝１１敗の成績に終わった。

「後楽園のブルペンはスタンドから見えたんです。準備をしていると『また、おまえが投げるのか』とヤジが飛んでくる。投げたくないですよ。監督と目が合うと投げさせられるから、球場では絶対に監督の前に立たないようにして、後ろに隠れてばかりいましたね。それでも、次の日に備えてブルペンにいたら、『ピッチャー新浦』のアナウンスがかかる。この年は僕だけじゃなく、チーム全体の調子が悪かったけど（エース堀内も１０勝１８敗）、最下位はすべて僕のせい、完全な戦犯扱いでしたね」

監督も期待するからこその起用。それに応えなければ、とオフに決心をした。

「酒をやめるか、たばこをやめるか悩んだ末に、たばこをやめたんです。そうしたらキャンプ中盤に監督に呼び止められた。『どうした、新浦。体がブクブク太ってるじゃないか？』。禁煙を伝えると烈火のごとく怒られた。『何を言ってる。勝負の世界、勝ち負けは俺の責任だ。お前は余計なことは考えるな。たばこなんて、ケツの穴からヤニが出るまで吸え！』って」

喫煙を再開したが、食事やトレーニングで筋肉の質は良化。７６年に１１勝（１１敗５セーブ）、７７年１１勝（３敗９セーブ）で連覇の立役者になる。

「特に褒めてもらった覚えはない。でも、負けても負けても使ってもらったからこそ、活躍できるようになった。恩返しの気持ちで、壊れるまで十分に使ってください、という思いでいましたね」

言葉通り、７８年には１３０試合中６３試合に登板し、１５勝（７敗１５セーブ）とフル回転。同年オフに江川卓が入団してきた。

「監督室に呼ばれ、こう言われました。『俺はエースを作りたい。江川をエースにしたいんで、お前は後ろ（抑え）に回ってくれ』。えっ？ エースは俺じゃないのか？ 俺じゃダメなのか？って感じですよね」

江川が初勝利を挙げた７９年６月１７日の広島戦（後楽園）でセーブを飾ったのが新浦だった。この年は先発２８試合を含む４５試合に投げ、規定投球回の倍近い２３６回１／３で１５勝（１１敗５セーブ）。７５年から５年で２３９試合、計８６６回２／３も投げては、さすがに体がもたない。

「８０年に肘がパンクしました。だましだまし投げていた藤田監督時代の８３年の終盤に、珍しく長嶋さんから電話があった。トレードかなと思って食事の席にいったら、『お前、韓国に行け』と。そこには韓国のサムスン・ライオンズの人も同席されていて、もう決定でした」

韓国３年間で５４勝を挙げ、８７年から大洋に移籍。８８年には１０勝を挙げカムバック賞にも輝いた。ダイエー、ヤクルトにも移籍後の９２年オフ、長嶋監督の巨人復帰が決まる。

「肘に負担がないような投げ方もできるようになり、まだ役に立つかもしれないと思って、こちらから監督に電話をしました。どうですか、僕は必要ではないですか？と。監督の答えはあっさりしてましたよ。『左は宮本（和知）がいるからねえ』。それで終わり、引退です」

第１次政権の功労者。先発に抑えに体が壊れるまで投げ続けてきた。江川入団時も含めて、プロとして指揮官の意向を受け入れ続けた。

「長嶋さんは巨人の全てを背負っているわけですから。次、またその次を常に考えていたんだろうと思います。確かに冷たいかもしれない。けれど、それが現実であり、長嶋流。仕方がないことだと思いますね」

◆新浦 寿夫（にうら・ひさお）１９５１年５月１１日、東京都出身。７４歳。静岡商で６８年夏の甲子園に出場、準優勝投手に。高校を中退し同年９月に巨人入り。７７、７８年に最優秀防御率。７８年は最優秀救援投手、７９年は最多奪三振。韓国サムスンでプレーした後、８７年に日本に復帰し大洋、ダイエー、ヤクルトに在籍。通算５９２登板で１１６勝１２３敗３９セーブ、防御率３．４５。８１年から登録名は壽夫。