TikTokに投稿されたのは、おじいちゃんの上で爆睡している子猫ちゃんの様子。その姿に「可愛いにも程がある」「2人とも可愛い」と2千件以上もの高評価がつきました！

【動画：寝ているおじいちゃんの『上』を見てみたら……】

なぜそこなんだ

TikTokアカウント『cocompia』さまに投稿されたのは、こたつで横になっているおじいちゃんの上で寝ている子猫ちゃんの様子です。

きっとふかふかで温かい寝床も用意されているだろうに、子猫ちゃんが寝る場所に選んだのはこたつで横になっているおじいちゃんの上。

なぜそこなのかは、きっと本人（猫）にしか分かりません。

でも温もりと安心感がぎゅっと詰まった場所だということだけは、見ているこちらにも伝わってきます。

おじいちゃんのことが大好きな子猫ちゃんでした。

犬派のおじいちゃん

アカウント内の別の投稿では、おじいちゃんと子猫ちゃんのやりとりがとても癒されます。

実はおじいちゃん、猫よりも犬派なんだとか。

投稿主さんには犬派だと言い張っているそう。

しかし、こたつで猫ちゃんに腕枕をしてイチャイチャしていたり、膝の上に2匹の子猫ちゃんを乗せて愛おしそうに見てみたり。

子猫ちゃんもおじいちゃんが大好きでしっぽがぴーんと立っています。

ちなみにおばあちゃんは猫派だそうで子猫ちゃん２匹に埋もれて寝てたのだとか。

幸せいっぱい

そんな子猫ちゃん。

実は畑で網に引っ掛かっているところをおじいちゃんが保護したのだそう。

ミルクを飲んでたくさん寝て、おじいちゃんやおばあちゃん、投稿主さんからたくさんの愛情を受けすくすくと大きくなりました。

そんな子猫ちゃんたちが可愛くて仕方のないおじいちゃんたちなのでした。

記事冒頭でご紹介した投稿には「可愛いなあ。じいじのこと大好きなんだね」「とっても幸せそう」「これは動けんって」と多くのコメントが寄せられています。

おじいちゃんの上で幸せそうに寝ている様子は、TikTok上でも大きな話題となり、投稿には2千件もの高評価がつきました。

TikTokアカウント『cocompia』では、今回紹介した動画以外にも子猫ちゃんの可愛い様子や、おじいちゃんとわちゃわちゃしている投稿など、さまざまな動画が公開されています。

もっとかわいい姿を見たい、おじいちゃんとのやり取りが見たいという方は、ぜひTikTokを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：「cocompia」さま

執筆：こたろ。

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。