◆米女子プロゴルフツアー ポートランド・クラシック 最終日（１７日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）

岩井明愛（あきえ、２３）＝ホンダ＝が米ツアー本格参戦１年目で初優勝を飾った。単独首位で出て６バーディー、ボギーなしの６６で回り、通算２４アンダーで逃げ切った。賞金３０万ドル（約４４１０万円）を手にした。双子の妹・千怜（２３）＝ホンダ＝は５月に優勝しており、主催の米女子プロゴルフ協会によると双子での制覇はツアー史上初の快挙で、姉妹Ｖは４組目。今季米ツアーで日本勢の優勝は前々週のメジャー、ＡＩＧ全英女子オープンを制した山下美夢有（２４）＝花王＝に続き２戦連続、５人目となった。

最終１８番。４メートル強のバーディーパットを強気にねじ込んだ岩井明は、両手を広げてガッツポーズを見せた。歓喜の涙がこぼれ、妹・千怜らに祝福のシャンパンをグリーン上で豪快にかけられた。同行する両親とも歓喜の抱擁。最終日は妹の猛追を受けたが「全然、気づかなかった。でも、今日の岩井明愛には勝てなかったと思う。最後まで自分に集中して、自分に打ち勝てたのがうれしい」と浸った。

２打差の単独首位で出ると５番、６番で連続バーディー。１０番で後続に一時、１打差に迫られたが、圧巻は１４番パー４。残り約１００ヤードの第２打を１メートルに寄せ、突き放した。１８番のパット時にようやく「勝てそうだな」と米初勝利を確信し、２位に４打差をつける快勝劇。表彰式では「英語のスピーチが一番緊張した」とほほ笑んだ。

三度目の正直でリベンジを果たした。２月のホンダＬＰＧＡは１打差２位。４月のＪＭイーグルＬＡ選手権は最終１８番で３メートルのパーパットを外し、またも１打差２位に泣いた。だが、この時に「緊張感の中で戦うと、ボールが右に行く」と課題に気づいた。それから４か月。この日は３番で４メートル、４番も２・５メートルのパーパットを沈めてピンチをしのぎ「（前回の経験が）生きた」と深くうなずいた。

姉妹優勝は４組目、双子Ｖは米ツアー７５年の歴史で初の快挙だ。いつも一歩先を走る妹を追いかけてきた。２２年に千怜が先に国内初優勝から２週連続Ｖを飾り、自身は約８か月後に初勝利。米ツアーでも妹に先を越され「焦りはあった。勝てるのかなと不安もあった」と吐露したが、３か月後に初Ｖをつかんだ。「いつも心のどこかに千怜がいる」。普段はトランプやハンバーガー店巡りを楽しみ、コースでは一番近くて最強のライバルと高め合っている。

欧州男子ツアーでは、デンマークの２４歳・ラスムス（５勝）とニコライ（３勝）のホイガード兄弟が双子Ｖを達成しているが、米男子ツアーでも達成者はいない。岩井明は「メジャーで勝ちたい。今季の残りは千怜と一緒に何勝かしたい」と高らかに宣言。「明るく、愛されるように」―。そう命名された明愛は、妹とともに“世界最強ツインズ”として米国を席巻する。

◆岩井明に聞く

―バーディー合戦を勝ちきった

「（号泣し）途中きつかったけど、アグレッシブにプレーした。本当に自分に勝てたのがうれしかった」

―今日のプレーは緊張を感じなかった

「内心ちょっと緊張していたし、プレッシャーもあったけど、今年負けた分がいい経験になってきた」

―妹が先に勝って焦りはあったか

「あった。今年は勝てそうで勝てない試合が、本当に悔しかった。千怜が優勝して（自分は）勝てるのかなという不安はあった。でも、自分のやるべきことをやれば大丈夫とは思ってた」

◆米女子ゴルフツアーの姉妹Ｖ

▽ソレンスタム（スウェーデン） 姉のアニカ（メジャー１０勝含む７２勝）＆シャーロッタ（１勝）

▽ジュタヌガーン（タイ） 姉のモリヤ（３勝）＆アリヤ（メジャー２勝含む１２勝）

▽コルダ（米国） 姉のジェシカ（６勝）＆妹のネリー（メジャー２勝含む１５勝）

▽岩井 姉・明愛（１勝）＆妹・千怜（１勝）

◆主な双子アスリート

▽宗兄弟（マラソン男子） 兄・茂、弟・猛は１９７０〜８０年代に活躍。茂は五輪は７６年モントリオール２０位、日本がボイコットした８０年モスクワは代表選出。８４年ロサンゼルスはともに出場し、猛が４位、茂は１７位。

▽荻原兄弟（ノルディックスキー複合） 兄・健司は９２年アルベールビル、９４年リレハンメルで五輪団体２連覇。９８年長野は弟・次晴と兄弟同時出場し、団体５位。

▽佐藤兄弟（サッカー） 兄・勇人はＪ１千葉などでＭＦ、弟・寿人は広島などでＦＷとして活躍。日本代表は兄が１試合、弟が３１試合出場。０６年８月のイエメン戦では日本代表で兄弟同時出場も果たした。

▽湯元兄弟（レスリングフリースタイル男子） 兄・健一、弟・進一は１２年ロンドン大会にこの競技で日本初の五輪同時出場。兄は０８年北京大会の６０キロ級で銀メダル。弟は１２年大会で５５キロ級銅。

▽設楽兄弟（陸上） 兄・啓太、弟・悠太は東洋大時代に箱根駅伝で活躍。弟は１８年にマラソン日本新記録を樹立。